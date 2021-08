Imma Mandaro è la nuova presidente dell’associazione “I Colibrì” della Costa d’Amalfi

L’associazione per la Pubblica Assistenza “I Colibrì” della Costa d’Amalfi ha eletto la volontaria Imma Mandaro come nuovo Presidente. Le elezioni si sono tenute domenica scorsa, dopo 4 anni dalla nascita dell’associazione di volontariato.

La ravellese Imma Mandaro – come riporta Amalfi Notizie – è laureanda in giurisprudenza, istruttrice di diritti umani con esperienze anche all’estero ed è stata tra le fondatrici del sodalizio, con sede a Tramonti, che in pochi anni è riuscito a diventare un punto di riferimento sul territorio per tutte le attività di emergenza e di assistenza alla popolazione.

“Ringrazio gli amici per la fiducia accordatami certa che, tutti insieme, faremo crescere ancora di più questa nostra grande famiglia unita dai valori della solidarietà e del volontariato” sono state le prime parole della neoeletta.

A completare il direttivo : Ottavio Manzo (vicepresidente), Martino Abbate, Andrea Apicella, Mario Taiani, Valentino Fiorillo, Daniele Cantilena, Giuseppe Giordano e Salvatore Di Lieto.