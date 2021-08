Il virus blinda il Ferragosto: niente falò in spiaggia a Vietri, la Prefettura vara il piano anti-assembramenti e chiede di stoppare i fuochi

Il virus avanza, la paura cresce, le strette aumentano. Adesso tutte le istituzioni si destano: non solo i sindaci, che già da giorni stanno “proteggendo” i loro territori. Ma anche dalla Prefettura di Salerno sono arrivate chiare indicazioni: in tutto il territorio fra Scafati e Sapri, infatti, sarà un Ferragosto blindato. È l’esito del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza tenuto ieri in piazza Amendola: ci saranno, infatti, molti più controlli nel weekend della festività del 15 agosto. E, soprattutto, dal prefetto Francesco Russo è arrivata la richiesta di stoppare ogni evento coi fuochi d’artificio per evitare assembramenti e, soprattutto, cancellare l’altissimo rischio d’incendi viste le temperature bollenti degli ultimi giorni.

La stretta della Prefettura. Il piano per Ferragosto è già pronto: le forze dell’ordine, infatti, attueranno dei mirati servizi di vigilanza nelle località balneari – in particolare della Costiera Amalfitana e del Cilento dove solitamente si registra la maggior presenza di persone soprattutto giovani – a Ferragosto per verificare il rispetto delle normative anti-Covid, il distanziamento sociale e il divieto d’assembramento. Controlli che riguarderanno anche le attività commerciali, chiamate a dover rispettare al massimo i “paletti” imposti a livello nazionale. «Occorre mettere in campo tutte le energie per il Ferragosto in sicurezza», il messaggio arrivato dalla Prefettura.

Il no ai fuochi d’artificio. Ieri, inoltre, dalla Prefettura è arrivata anche una circolare ai sindaci del Salernitano su una questione che va ad intersecarsi con l’emergenza Covid: l’ondata anomala di caldo che fa aumentare il rischio d’incendi. Dagli uffici di piazza Amendola è stato chiesto di bloccare ogni tipo di spettacolo pirotecnico proprio per ridurre al massimo le possibilità di innescare i roghi e anche per evitare assembramenti. Toccherà ai primi cittadini, adesso, prendere provvedimenti e sancire lo stop di appuntamenti tradizionali come, ad esempio, i fuochi dell’Assunta di Positano.