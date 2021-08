IL VELIERO GANESH CHIUDE CON GRAN SUCCESSO LE ESCURSIONI NEL GOLFO

L’operazione di promozione del territorio e sensibilizzazione eco-ambientale, svolta dalla pro Loco di Piano di Sorrento ,presieduta daGiuseppe Gargiulo, vice Giuliano Mazzola, ha pienamente centrato l’obiettivo con le escursioni sul veliero Ganesh. Le cinque doppie uscite sono risultate tutte sold out, il riscontro di pubblico è andato oltre qualsiasi aspettativa. Molti sono stati gli esclusi per esigenze di capienza, e molte sono state le recensioni positive leggendo i vari post. Positanonew ha collaborato ricevendo prenotazioni dall’estero, e raccogliendo feed back di grande stimolo a continuare. Al cittadino locale il giro nel golfo fino all’Area marina Protetta, appare come una cosa consueta, ma agli ospiti a cui era riservata l’escursione, è qualcosa di quanto mai emozionante. All’ultima escursione hanno partecipato tre signore tedesche, che pur conoscendo la penisola Sorrentina non avevano mai vissuto questo tipo di esperienza e ne sono rimaste particolarmente entusiaste.