Il Sorrento si prepara per un agosto di fuoco. In vista della partenza per la nuova stagione, i rossoneri affronteranno una pre-season impegnativa che li vede impegnati nella prima parte del mese al campo Italia e nella seconda parte in ritiro a Nusco: “È una estate già molto calda ma il Sorrento è pronto per accendere i motori. La stagione sta per iniziare, la pre-season prenderà il via a breve e torneremo in una località a noi molto cara. Inizieremo a lavorare per una stagione ricca di appuntamenti e – speriamo – di soddisfazioni. R…estate con noi!”.