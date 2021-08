Inizia l’avventura rossonera in quel di Nusco: aria pulita e “benzina” nelle gambe per i nostri ragazzi, in una location che permette di prepararsi al meglio per l’avvio di stagione. Il gruppo squadra, agli ordini di mister Cioffi e del suo staff, si sta mostrando compatto, coeso e con tanta voglia di lavorare e sorprendere i propri tifosi per il prossimo campionato che è oramai alle porte.