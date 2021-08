Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania in visita presso il Reggimento Alpini di Brunico (BZ).

Un accordo quadro è stato di recente sottoscritto tra il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ed il Comando Truppe Alpine dell’Esercito Italiano. A seguito di questo evento, il 6 agosto scorso, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) ha visitato il 6° Reggimento Alpini di Brunico (BZ). Scopo dell’incontro è stato la pianificazione di attività formative dedicate principalmente alla sicurezza nella guida “on-road” ed “off-road”, settore dove il 6° Reggimento ha sviluppato eccellenti competenze da porre al servizio sia delle Forze Armate che di altre Amministrazioni ed Enti che ravvisino la necessità specifica.

L’incontro è stato suddiviso in due momenti distinti: un briefing esplicativo in aula presso la sede del 6° Reggimento ed una visita presso il sito addestrativo di Villabassa, dove insiste un’area in cui sono stati realizzati, dagli stessi militari, appositi circuiti fuoristrada, ricavando scenari estremamente realistici di guida off-road. Inoltre, qui in questo sito è possibile ricreare ed affrontare, in sicurezza e sotto la guida di esperti istruttori dell’E.I., tutte le possibili problematiche di sicurezza dei mezzi fuoristrada. Il tutto immerso nella splendida cornice paesaggistica delle Dolomiti Alto Atesine.

L’evento si è chiuso con lo scambio di doni e di saluti tra il Responsabile Regionale CNSAS ed il Responsabile Attività Addestrative del Reggimento.

Un ringraziamento, in particolare, al Comando Truppe Alpine e a quello del 6° Reggimento Alpini per aver autorizzato l’evento nonché al Comandante e tutto il personale della Caserma di Brunico (BZ) per la disponibilità dimostrata.