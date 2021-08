Il Sant’Agnello Promotion ASD conclude la stagione 2020/2021

Il Sant’Agnello Promotion saluta la stagione e dà appuntamento alla prossima che inizierà a settembre. “Quest’anno come quello passato è stato molto particolare abbiamo dovuto convivere con la pandemia ma questo non ci ha fermato. La nostra gioia più grande è vedere i nostri ragazzi giocare nel campo col sorriso sulle labbra, liberi di poter praticare lo sport più bello del mondo. Appuntamento a settembre per il nuovo anno calcistico, ringraziamo le numerose famiglie che sono state al nostro fianco quest’anno. Ultimo ringraziamento ai nostri mister e alla nostra dirigenza grazie alla quale tutto questo si realizza ogni giorno”.