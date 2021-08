Il prof. Michele Vario vince il Primo Premio per il Concorso Letterario “Verba Volant, Scripta Manent 2021”

Napoli. Lo scrittore Michele Vario ha vinto il Primo Premio con titolo di Eccellenza della IV Edizione del Premio Letterario Internazionale “Verba Volant, Scripta Manent 2021”. Il professore si è aggiudicato il prestigioso Premio con titolo di Eccellenza, superando i 682 partecipanti, autori italiani e stranieri, con la poesia “Il desiderio dell’amore”. Le parole d’amore utilizzate dal poeta indicano una sola direzione: la porta del cuore. Una poesia che dona emozioni nell’animo umano, i cui versi sfiorano il profondo del cuore.

Michele Vario, celebre per i successi delle sue poesie e le gratificazioni per le recenti pubblicazioni letterarie, come il romanzo bestseller di Amazon “I confini dell’amore ossessivo”, una intrigante e travolgente storia d’amore che rappresenta in modo marcato il sentimento umano della gelosia e “I sogni svaniti”, opera presentata, apprezzata e discussa, dove l’autore porta alla luce la tematica relativa alle disastrose gestioni concorsuali. Non è la prima volta che il poeta napoletano si aggiudica un riconoscimento inerente alla Poesia Internazionale, ma con “Il desiderio dell’amore” riesce a vincere l’autorevole “Primo Premio con titolo di Eccellenza”.

Il concorso è stato organizzato dalla Casa Editrice CentoVerba, tra le più importanti realtà letterarie italiane, coordinato dalla poetessa Gabriela Verban, un punto di riferimento per la letteratura contemporanea.

I versi della poesia: Il desiderio dell’amore

L’amore,

quello attendibile,

autentico,

lo stesso che rende miserabili,

con la bramosia che esercita pressione al diavolo,

lo stesso che apre le porte del male…

l’assenza di non poter ammirare il tuo sorriso,

rende vulnerabili.

Il tempo potrà governare il suicidio delle attese,

mentre aspetto con letizia il giorno di poterti abbracciare,

lo stesso renderà il buio di questo momento,

la luce che illuminerà il cuore.