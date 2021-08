Il presidente Usa Joe Biden: “La nostra missione in Afghanistan non è stata mai pensata per costruire un Paese”

Il presidente Usa Joe Biden, parlando alla nazione dalla Casa Bianca sull’Afghanistan, ha detto: “La nostra missione in Afghanistan non è mai stata pensata per costruire una nazione. La scelta che avevo era proseguire l’accordo negoziato da Donald Trump con i talebani o tornare a combattere. Se necessario gli Usa condurranno azioni antiterroristiche in Afghanistan”.

Il presidente Usa Joe Biden – come riporta l’Ansa – ha difeso fermamente la sua decisione di ritirare le truppe dall’ Afghanistan, sostenendo di aver fatto “l’interesse nazionale” Usa e che gli americani “non faranno quello che non fanno gli afghani”, ossia combattere e morire per il loro Paese. L’Afghanistan è caduto “più rapidamente del previsto”, ha riconosciuto Biden. Gli Usa hanno dato all’esercito afghano “tutte le opzioni” possibili per combattere i talebani, ha sottolineato. Biden ha minacciato una risposta “devastante” se i talebani attaccheranno gli interessi americani, in particolare durante le operazioni di evacuazione in corso a Kabul.

In caso di attacco la risposta sarà “rapida e potente”, ha avvisato, promettendo di difendere i cittadini americani con l’uso “devastante della forza, se necessario”.