Il portale turistico da 10 milioni di likes: “Positano, la più bella cittadina della Costiera Amalfitana”

Non bastavano apprezzamenti ed elogi da ogni parte del mondo, la città di Positano si riconferma tra le perle più incantevoli della costiera amalfitana anche grazie al portale turistico “Best Destinations To Travel”, in italiano “Le migliori destinazioni per viaggiare”, che ha ribattezzato Positano come la città più bella della costiera amalfitana. D’altronde, il video pubblicato a corredo, non fa altro che sostenere questa tesi.

La pagina Facebook può vantare quasi 10 milioni di likes. Si tratta di una delle pagine più influenti a livello turistico, che ha contribuito ad avvalorare la città di Positano erigendola a città più bella di tutta la costa d’Amalfi. Best Destinations To Travel si definisce come la guida perfetta per vacanze da sogno, con le migliori destinazioni per pianificare un viaggio indimenticabile da aggiungere alla lista dei desideri e, perché no, proprio a Positano.