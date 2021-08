Il nuovo logo di “Insieme per Ravello”: colori e geometrie del grande progetto che guarda dritto al futuro

Il gruppo “Insieme per Ravello” presenta il nuovo logo: «Camminare, a testa alta. Con lo stesso cuore, lungo le strade di Ravello. “Camminare per costruire, correre verso la bellezza e la meraviglia che, anche se sono elementi imprescindibili qui, vanno custodite e preservate”. Farlo insieme, perché è solo nel rispetto e nel segno della condivisione che fare non può diventare mai l’infinito di distruggere. Nel segno del tempo, con radici solide e rinvigorite. Nuova linfa, perché il confronto costruttivo e la condivisione sono il nostro concetto di libertà e partecipazione.

Uniti possiamo, Comunità, Progresso, Sostenibilità.

C’è il sole, che rinasce e brilla. Illumina e riscalda. Riempendo il buio della notte di nuove sfumature. Diventa una libera rivisitazione degli intarsi del Duomo di Ravello, perché è nella storia e nella tradizione la forma più alta di identità. Si affaccia sulla piazza, dove c’è vita che si muove. Mani che afferrano, orecchie che ascoltano, bocche che parlano, non urlano.

Verde e azzurro, giallo e rosa, in tonalità e equilibri perfetti per raccontare il nostro territorio, la nostra gente: uno stato d’animo, una scelta necessaria di progresso sostenibile e futuro, il cielo e il mare, la luce e le donne di Kabul, per sigillare speranza».