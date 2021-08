Dal profilo di Lello Acone riprendiamo queste spettacolari immagini inviate da Stefano Gargiulo, nostro concittadino e Capitano di Macchine della nave per ricerche oceanografiche Laura Bassi.

In questa particolare calura estiva , al solo guardarle, queste foto, ci rinfrescano e nello stesso tempo ci inorgogliscono. Ricordo Stefano, giovane studente al Nautico, che con Antonino, mio figlio, ed altri, formavano un gruppetto di studio per prepararsi all’esame di maturità, ora al comando tecnico di una nave da ricerche, non può non compiacerci.

La nave Laura Bassi, in collaborazione con enti e università internazionali, compie ricerche scientifiche ai Poli, in questi mesi è al polo nord o quasi, vicino alla Groelandia. Stefano Gargiulo ci ha inviato non solo fotografie dei ghiacci , ma anche dei video degni di un National Geografic . Per le quali facciamo in nostri complimenti.