Il Natale nella piena tradizione di Minori. Poi la Civiltà di Roma Antica!

Luigi Di Ruocco (Pres. Ass. Cuochi Salernitani) : “Il 24 Agosto sera, sarà vigilia di Natale in Costiera Amalfitana. Dal vivo i zampognari, negli alberghi e nei ristoranti il panettone ma avremo anche il baccala, l’insalata di rinforzo, gli Spaghetti n’terrat fatti con noci ed alici della Costiera”.

E’ il più grande evento della Costiera Amalfitana: Gusta Minori 25esima edizione.

Gusta Minori 25esima edizione dal 21 al 29 Agosto!

“Siamo alla viglia della venticinquesima edizione di Gusta Minori che non è una sagra ma un vero festival della narrazione culturale della Costiera Amalfitana ed in particolare della Città di Minori, la Città del Gusto. I ristoratori, le pasticcerie, i bistrot, gastronomie e gelaterie proporranno, a tutti i turisti che saranno a Minori dal 21 al 29 Agosto, piatti che seguiranno il programma di Gusta MINORI 2021. Ad esempio Sabato 21 Agosto avremo i Limoni e le Portatrici di Limoni. Ci sarà lo Sfusato Amalfitano, prodotto di eccellenza della Costa D’Amalfi, lungo una bellissima passeggiata proprio sul Sentiero dei Limoni con Geo – Archeo – Trekking per rivivere la fatica delle Portatrici di Limoni chiamate “Furmichelle” ma allo stesso tempo anche per ammirare l’antico patrimonio archeologico. Evento che sarà bissato anche per la stampa nei giorni successivi. Anche Giovedì, venerdì e sabato, visita al sentiero dei Limoni a cura della Pro Loco. Domenica 22 Agosto: A TAVOLA PER SANTA TROFIMENA, la patrona della città. Nei ristoranti ci saranno gli N’DUNDERI (antenati degli gnocchi di epoca Colombiana con l’avvento delle patate, a base di ricotta e farina, evoluzione della Polenta Caseata di epoca romana), conditi con una profumatissima salsa al pomodoro piatto tradizionale della festa insieme ai Ricci. Senza dimenticare la famosa Milza piatto della festa patronale di S. Matteo a Salerno. Proseguiremo Lunedì 23 Agosto con IL MENU DELLA GUERRA “ADDA PASSA’ A NUTTATA”, prendendo spunto dalla storica frase del grande Eduardo De Filippo.

Per l’occasione avremo piatti con prodotti semplici, “poveri” che hanno contribuito a risollevare un popolo distrutto dalla guerra e dalle persecuzioni. I fagioli, i ceci, la zucca, le patate saranno in versione classica e moderna”. Lo ha affermato Luigi Di Ruocco, Presidente dell’Associazione Cuochi Salernitani, alla vigilia di Gusta Minori che si svolgerà dal 21 al 29 Agosto in Costiera Amalfitana. Un grande evento giunto al venticinquesimo anno, organizzato dall’Associazione Gusta Minori, dal Comune, dalla SCABEC, con la collaborazione della ProLoco.

Le Vie del Gusto seguiranno in modo parallelo anche le Vie dell’Arte. Ed ecco che il 24 Agosto, si vivrà il Natale in tradizione minorese.

“Il 24 Agosto, a Minori, in Costiera Amalfitana, vivremo l’atmosfera della Vigilia di Natale, nel pieno rispetto della tradizione minorese. Dunque sarà : ACCUSSI’ NATALEA

A 4 mesi dal Natale quale occasione migliore per anticipare le feste natalizie? L’idea è quella di dare la possibilità a chi frequenta la Costiera in Estate, almeno di avere in tutti i sensi un assaggio del Natale a Minori.

Il paese di Minori sarà avvolto dall’aria natalizia – ha proseguito Di Ruocco – con le litanie delle zampogne, banda musicale e dal dolce profumo di zeppole, struffoli e panettoni. Gli zampognari tipici di Minori, intoneranno le musiche tradizionali del Natale minorese, di sera, lungo le vie, i vicoli e le piazzette del borgo mentre nei ristoranti si serviranno i piatti della Vigilia di Natale tipici della tradizione locale.

Ci sarà il Panettone che sarà trattato, prodotto e degustato dai Maestri del lievito madre e Panettone, invitati dal Maestro Pasticcere Salvatore De Riso con degustazione. Non solo dolci. Nei ristoranti si serviranno il baccala, l’insalata di rinforzo, gli Spaghetti n’terrat fatti con noci ed alici della Costiera”.

Il 24 Agosto l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, presieduta dal maestro Claudio Gatti in collaborazione con l’Accademia Maestri Pasticcieri Italiani, presieduta da Salvatore De Riso conferirà ad eminenti personalità del mondo della gastronomia e dello spettacolo il premio “Stelle d’Italia”. Alla serata sarà presente anche il Presidente dell’Associazione Cuochi Salernitani, Luigi Di Rucco.

Dai zampognari ai menù tipici del Natale con panettone negli alberghi, nei lidi in spiaggia e i Maestri Pasticcieri e gli Chef che in divisa, sul lungomare di Minori, prepareranno il Panettone Natalizio.

Il 24 Agosto sera sarà Natale ed in riva al mare, si terrà la “Prima Notte del Panettone Italiano” mentre il suono delle zampogne tradizionali con zampognari in costumi tipici si perderà lungo vicoli e piazzette.

Ma fino al 29 sarà un alternarsi di grandi emozioni tra Vie del Gusto e le Vie dell’Arte.

Non solo Natale ma anche l’atmosfera di Roma Antica!

“Mercoledì 25 Agosto avremo MAREINFAVOLA, MAREINTAVOLA, una serata di valorizzazione del mare e della salvaguardia dello stesso con il pescato del giorno, mentre Giovedì 26 saremo A TAVOLA CON MASANIELLO, l’eroe dei napoletani adottato dagli amalfitani ed atranesi. La geografia del posto e le leggende, come ad esempio quelle delle grotte presenti sul territorio usate come covo dei briganti rivivranno in piatti tipici – ha continuato Di Ruocco – come lo scarpariello, le Linguine alla Masaniello con seppie e broccoletti (friarielli), acqua e limone con bicarbonato, dissetante e digestivo; la granita detta “a rattatelle. Si continuerà ancora Venerdì 27 con la TABULA AMALPHITANA, A TAVOLA COL DOGE con Limoni, spezie, noci ed i primi pastifici. Poi si lascerà spazio all’atmosfera romana. Sabato 28: ANNO 79 D.C. – I ROMANI A TAVOLA – Da dove tutto ebbe inizio… ed avremo il garum oggi Colatura, la polenta caseata oggi N’Dunderi, il Moretum oggi la pizza, la Zuppa del Caupo oggi Caponata, la Scapece da Apicio, le Lagane e ceci. La giornata di chiusura sarà tutta dedicata alla tradizione popolare. Mentre la sera, in piazza Cantilena, avremo alcuni dei fondatori della Nuova Compagnia di Canto Popolare, a tavola il menù valorizzerà con maggiore forza i prodotti territoriali della Costiera Amalfitana per dare vita alla “CANTATA POPOLARE” il Ritmo della Felicità ed avere la possibilità di sedere a tavola nella Città del Gusto, con la Città del Gusto”.

Le Vie dell’Arte con la Roma Antica che rivivrà grazie a “Drama de Antiquis – Fantasite 5.0”.

“Se da una parte l’inaugurazione avverrà il 21 Agosto sera con un concerto di Peppe Barra che 24 anni fa fu il primo ospite in assoluto a Gusta Minori – ha dichiarato Antonio Porpora, Direttore di Produzione di Gusta Minori – e il 24 sera avremo, per la “vigilia” di Natale, Alessandro Siani ospite del talkshow a cura di Gigi Marzullo, dal 26 respireremo davvero in modi pieno l’atmosfera dell’Antica Roma con “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” .

L’archeo – teatro con Drama De Antiqvis Fantasite 5.0.

“Siamo sempre più convinti che attraverso le arti del canto, della musica, della danza, con l’ausilio della tecnologia innovativa, si possano esportare all’estero i racconti dei nostri siti archeologici. In Costiera Amalfitana abbiamo creato un Format nuovo: “Drama De Antiqvis – Fantasite 5.0” che è la narrazione di una storia d’amore di epoca romana vissuta dalle personalità residenti nella Villa Marittima Romana di Minori risalente all’I sec.d.C. con presunti misteri, tradimenti tenendo conto anche di fatti immaginari ma allo stesso tempo anche di fatti storici realmente accaduti. Scenario di tutto questo sarà proprio la Villa Romana – ha annunciato Gerardo Buonocore, Direttore Artistico di GustaMinori, autore di “Drama De Antiquis” di cui è co – regista con Lucia Amato – con un cast di artisti noti nel mondo e la tecnologia del videomapping. Come era la Villa Romana di Minori ben 2000 anni fa? Cosa accadde quella notte del 79 d.C. in Costiera Amalfitana negli stessi minuti in cui Pompei veniva coperta? Quali erano i costumi? Chi abitava la Villa e soprattutto perché è un sito di straordinaria importanza? Tutto questo è in “Drama de Antiquis ” il musical con la tecnologia videomapping in 3D che ha ricostruito l’atmosfera di allora e gli ambienti di allora nella stessa Villa Romana. Ora quel Musical è diventato DocuFilm che ha ambizioni importanti. E’ il primo DocuFilm girato in Costiera Amalfitana, sulla storia di uno dei più prestigiosi siti archeologici del Sud Italia, sul mare della Costa D’Amalfi. Una produzione per la quale guardiamo alla Stampa Estera al fine di portarla anche su network internazionali. Ringraziamo Regione Campania e Canale 21. Domenica 14 Marzo “Drama de Antiquis 5.0” sarà in prima visione tv assoluta alle ore 18 e 15 su Canale 21 che ringraziamo per aver creduto in noi. Tutto questo è stato possibile grazie a Scabec, società regionale per i beni culturali, alla Regione Campania, in stretta collaborazione con la Soprintendenza archeologica di Salerno e il Comune di Minori”.

Una grande edizione di Gusta Minori, in piena sicurezza. Minori è praticamente Covid Free.

“Minori è praticamente Covid Free, anche sulle spiagge libere si accede solo tramite prenotazione APP “Minori Sea” e agli stessi eventi si accede solo se in possesso del Green Pass. Una grande venticinquesima edizione del Gusta Minori: dal Natale minorese con “La Notte del Panettone in riva al mare” – ha concluso Andrea Reale, sindaco di Minori – iniziativa organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con la collaborazione del maestro Salvatore De Riso, fra i soci fondatori dell’Accademia nonché presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, in collaborazione con il Comune di Minori, Gusta Minori, Proloco di Minori, Consorzio del Limone Costa d’Amalfi I.G.P. e Video Type a “Drama de Antiquis” in Villa Romana che tramite attori, musiche, tecnologia innovativa, riuscirà ad immergerci nella Roma Antica, nei misteri e nel quotidiano di ben 2000 anni fa!”.