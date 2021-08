Il Natale d’estate in Costiera amalfitana su Rai1. Questa sera al via la “Prima Notte del Panettone Italiano in riva al mare”

Su Rai 1 questo pomeriggio, un servizio dedicato alla Costiera amalfitana, ma in particolar modo all’evento nell’evento all’ interno della venticinquesima edizione di GustaMinori, dal titolo Natale in Costiera con la “Prima Notte del Panettone Italiano in riva al mare” .

L’ evento voluto, ideato ed organizzato da Sal De Riso, dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, ma anche zampognari e menù natalizi nei ristoranti e negli alberghi, celebra il panettone in tutte le sue forme, un dolce quindi da gustare non solo nelle fredde giornate natalizie, ma una tradizione che viene esaltata e celebrata anche d’estate.

Questa mattina infatti, sono stati consegnati i vari panettoni a tutti gli alberghi e a tutti gli stabilimenti di Minori e questa sera partirà proprio la tanto attesa “Notte del Panettone in riva al mare” iniziativa organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano – ha affermato Sal De Riso – in collaborazione con il Comune di Minori.

Questa sera l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, presieduta dal maestro Claudio Gatti in collaborazione con l’Accademia Maestri Pasticcieri Italiani, conferirà ad eminenti personalità del mondo della gastronomia e dello spettacolo il premio “Stelle d’Italia” ed il premio “Alfonso Pepe” dedicato ad Alfonso Pepe scomparso di recente, amico e maestro pasticcere. Avremo grandi ospiti d’eccezione come Alessandro Siani, don Alfonso Iaccarino e Domenico De Masi”.