Il musical “Amalfi 839 AD” stasera di scena a Montepertuso

Positano – Questa sera presso il sagrato della Chiesa Santa Maria Delle Grazie di Montepertuso (Positano) è in programma il musical epico “Amalfi 839 AD” uno spettacolo che vanta più di 500 repliche e offre un’affascinante ricostruzione romanzata della nascita della Repubblica Marinara di Amalfi, intrecciando fatti realmente accaduti con la storia d’amore che vede protagonisti gli innamorati Antonio e Giovanna vessati dal crudele principe longobardo Sicardo. Alla rappresentazione di questa sera parteciperanno Giovanni De Filippi che torna a vestire i panni dello spietato Sicardo, lo ricordiamo già ottimo interprete nella bella rappresentazione agli “Arsenali” nel 2017 e, in aggiunta al cast ufficiale, le cantattrici Eleonora Esse, reduce qualche settimana fa da una bella interpretazione delle canzoni di Édith Piaf in Piazza Flavio Gioia sempre a Positano e Cassandra Pepe, rispettivamente nei ruoli di Ottavia e Angelica. Lo spettacolo, scritto e diretto da Ario Avecone, che cura anche la regia teatrale di “Vicoli in Arte”, è prodotto dalla WorkinMusical; la direzione artistica è, invece, di Giulia Talamo.

– Potete prenotare il vostro posto al numero 334/9118563. L’ingresso è gratuito ma si accede all’area interessata dall’evento secondo i protocolli antiassembramento regionali stabiliti contro la diffusione del Covid-19.

di Luigi De Rosa