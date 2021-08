Il mercato estivo del Vico Equense continua senza sosta. Alla corte di Mister Ferrara, infatti, si sono aggiunte altre quattro pedine, il cui apporto sarà fondamentale per il raggiungimento di tutti gli obiettivi stagionali. Il Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei calciatori Antonio Accardo, Francesco La Gatti, Gabriele Annunziata e Alessandro Napoli. Antonio Accardo, classe 1999, è un esterno d’attacco che ama accentrarsi e cercare la conclusione. Cresciuto nella scuola calcio Mariano Keller per poi passare nel settore giovanile del Savoia, dell’Aquila, della Paganese e della Casertana, ha vestito la maglia della Nocerina e del Portici in serie D e quella del Gragnano e del Racing Capri in Eccellenza. “Sono fiero di entrare a far parte di questo nuovo Progetto”, ha affermato il nuovo esterno del Vico. “Siamo una squadra giovane. Giorno dopo giorno stiamo crescendo come gruppo e stiamo alzando l’intensità negli allenamenti. Spero, anzi sono convinto che con tanto lavoro, impegno e dedizione, riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati! Un abbraccio a tutti i tifosi del Vico!”. Francesco La Gatti, classe 2002 è un terzino destro. Dopo aver giocato da protagonista nella juniores del Castel San Giorgio ha vestito la maglia della San Severinese in promozione. Gabriele Annunziata, classe 2000 è un duttile centrocampista centrale. Cresciuto nel settore giovanile della Sarnese ha vestito le maglie dell’Ottaviano e del Gragnano in Eccellenza. “Sono molto contento di far parte di una società storica come il Vico”, ha dichiarato Annunziata. “La giovane età della nostra squadra sarà il nostro punto di forza.” Alessandro Napoli, classe 1996 è un difensore centrale, cresciuto nelle giovanili della Salernitana. Ha vestito le maglie dell’Agropoli, dell’Ebolitana, del Rossanese calcio, dell’Avola.