Il mancino Calabrese per la difesa del Sorrento!

Bruno Calabrese, difensore classe 2001, è un nuovo calciatore del Sorrento e si è aggregato già da ieri al gruppo che ha iniziato a sudare agli ordini di mister Cioffi. Calabrese, mancino naturale, è cresciuto nel vivaio del Genoa ma ha maturato già esperienze importanti con il Ponsacco e – nella passata stagione – con il Sona in D (5 apparizioni) ed il Pennarossa a Malta (7 presenze). “Inizia per me una nuova avventura – ha detto Calabrese – e sono contento di questa possibilità; darò il massimo sia raggiungere gli obiettivi di squadra ma anche per affermarmi a livello personale. So quanto questa città sia legata ai suoi calciatori e quanto i tifosi desiderano vedere sudata la maglia rossonera”.