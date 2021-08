Il filo rosso che lega Palio di Siena e Riti della Settimana Santa in penisola sorrentina, due anni di vuoto

Il tradizionale appuntamento con il Palio dell’Assunta, che si svolge il 16 agosto a Siena, è stato annullato peri il secondo anno consecutivo a causa della pandemia. L’impossibilità a correre il Palio getta nello sconforto i senesi allo stesso modo in cui il mancato svolgimento per due anni consecutivi della Riti della Settimana Santa in penisola sorrentina ha generato un senso di dolore e di vuoto nella popolazione che si è sentita privata di un pezzo importante della propria storia. Ed a riflettere su questa similitudine è il carottese Domenico Cinque, da sempre appassionato e profondo conoscitore del riti della Settimana Santa in penisola sorrentina: «Ho sempre ritenuto che ci fosse un filo rosso che legasse i nostri Riti della Settimana Santa al Palio di Siena. Ambedue sono manifestazioni della religiosità popolare che possono capire fino in fondo solo chi è nato e vissuto con esse. Ancor di più in questi tristi anni di pandemia questo filo rosso si rende evidente, come il Palio anche noi non vediamo i nostri incappucciati dal 2019, anche per noi è la più lunga pausa che si ricordi. Le due comunità, la nostra e quella senese, si identificano con questi Riti e la loro assenza prolungata è una ferita profonda dell’anima. L’augurio è che l’anno venturo segni il ritorno delle nostre tradizioni anche perché non si spiega come sia possibile che si svolgano eventi sportivi, feste, serate in piazze e ville e poi non sia possibile ideare un protocollo per far ritornare queste belle e fondamentali tradizioni. Credo che sin da ora vada fatto uno sforzo ad ogni livello per pensare e stilare un protocollo che consenta il loro svolgimento in sicurezza anche in caso di una pandemia ancora in atto».