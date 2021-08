Il dr. Secondo Amalfitano raddoppia: da questa mattina è Vice Presidente di Formez PA.

A pochi giorni dalla designazione a componente del CdA di Formez PA, per il dr. Amalfitano è arrivata in mattinata la nomina all’unanimità da parte dell’Assemblea a Vice Presidente di Formez PA.

Una cosa non da poco se si considera il valore di tutti i componenti del nuovo CdA voluto dal Ministro Brunetta. Di sicuro nella nomina prestigiosa di oggi, ha avuto un ruolo determinante il curriculum del dr. Amalfitano che lo colloca fra i migliori conoscitori del mondo della Pubblica Amministrazione Italiana, non disgiunto dalla sua appartenenza al complesso mondo della Formazione.

Ricordiamo, fra i vari titoli e ruoli che Secondo Amalfitano ha ricoperto, che egli è stato in Costiera Amalfitana Consigliere e Assessore comunale di Ravello, Sindaco dello stesso Comune; Assessore della Comunità Montana e membro dell’Assemblea dell’allora USL 49 di Amalfi. In ambito Nazionale in passato aveva già ricoperto le cariche di: Coordinatore Nazionale dei Piccoli Comuni dell’ANCI; Vice Presidente di Res Tipica (società ANCI per la valorizzazione delle identità locali); Componente dell’Agenzia dei Segretari Comunali della Basilicata; Membro della Conferenza Stato Città e della Conferenza Unificata; Consigliere del Ministro della Pubblica Amministrazione; Componente del CdA del Formez; Presidente di FormezItalia. Anche sul fronte della Formazione Secondo Amalfitano è abilitato all’insegnamento delle Scienze, ed è stato professore a contratto presso l’Università di Salerno, nonché docente in numerosi corsi di formazione professionale.

Un CdA di assoluto valore che da oggi si arricchisce delle funzioni di un vicepresidente i cui trascorsi sono il migliore viatico per raggiungere gli ambiziosi risultati che il Ministro Brunetta si sta impegnando per ottenere.

Raddoppiamo anche noi con tutta la redazione di Positanonews gli auguri di buon lavoro al nostro collaboratore e cercheremo di contribuire con il nostro giornale alla divulgazione delle attività di un organismo fondamentale per il rilancio della Pubblica Amministrazione italiana. Simo sicuri che il dr. Amalfitano non farà mancare il suo appoggio al nostro territorio come ha dimostrato anche in passato di saper fare.

In bocca al lupo Secondo.