Il cuore grande di Maiori nei giorni della festa della Madonna , aiutiamo Massimo. Sabato arriva mezzo per donare il sangue

Il cuore grande di Maiori nei giorni della festa della Madonna , aiutiamo Massimo. Sabato , non domani, arriva emeroteca dell’Avis per donare il sangue . La Costiera amalfitana in apprensione per Massimo Sarno, il cinquantenne si trova ricoverato all’Ospedale Ruggi di Salerno e ha bisogno di trasfusioni.

Sono in tanti, che proprio nell’apertura della festa della Patrona di Maiori, si sono recati al centro trasfusionale a Salerno, aperto ogni mattina fino a mezzogiorno.

Sabato dovrebbe arrivare un mezzo per donare il sangue direttamente a Maiori. Sarebbe opportuno , visto che abbiamo un Ospedale, il Costa d’ amalfi a Castiglione di Ravello, organizzare anche li , almeno una volta alla settimana donazioni di sangue , oppure incentivare a donare.

Ci ha contattato l’assessore ai servizi sociali dell’amministrazione di Antonio Capone

“Devo avere la certezza che questa notizia è vera, mi metto in contatto con l’Ospedale Ruggi di Salerno”

La notizia confermata di una postazione in loco, non domani, ma sabato.

Dunque raccolta di sangue sabato 7 e poi il 29

Ricordiamo che ogni mattina si potrà donare a Salerno comunque fino alle 12.

Sarebbe auspicabile una postazione Avis in Costiera amalfitana una volta alla settimana alternando fra Maiori, Amalfi, Positano e Ravello