Il cuore grande di Maiori nei giorni della festa della Madonna , aiutiamo Massimo. Domani arriva mezzo per donare il sangue . La Costiera amalfitana in apprensione per Massimo Sarno, il cinquantenne si trova ricoverato all’Ospedale Ruggi di Salerno e ha bisogno di trasfusioni.

Sono in tanti, che proprio nell’apertura della festa della Patrona di Maiori, si sono recati al centro trasfusionale a Salerno, aperto ogni mattina fino a mezzogiorno.

Domani dovrebbe arrivare un mezzo per donare il sangue direttamente a Maiori. Sarebbe opportuno , visto che abbiamo un Ospedale, il Costa d’ amalfi a Castiglione di Ravello, organizzare anche li , almeno una volta alla settimana donazioni di sangue , oppure incentivare a donare.

L’Avis ha attivato una giornata di raccolta il 21 di agosto, come ci fa sapere l’assessore ai servizi sociali, che ci informerà con precisione

“Devo avere la certezza che questa notizia è vera, mi metto in contatto con l’Ospedale Ruggi di Salerno”

Ricordiamo che ogni mattina si potrà donare a Salerno comunque fino alle 12. Vi aggiorneremo con certezza più tardi sulla presenza del mezzo.