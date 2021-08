I vaccinati della prima ora andranno peggio dei no vax convinti dall’obbligatorietà, per loro il Green Pass scadrà prima e devon far tamponi. Fra i tanti paradossi della gestione del coronavirus Covid – 19 ci sta questo che è a dir poco divertente i “No vax”, non parliamo di quelli che accampano fantascientifiche teorie di controlli con micro chip del cervello umano, abbiamo visto in questo lockdown che basta la televisione ed i media con i social network per condizionare il popolo.

Lasciamo perdere l’infodemia, che a volte è peggio della pandemia, parliamo delle persone che per prudenza o per patologie familiari , allergie, problemi circolatori, o semplicemente perchè sono sempre refrattari ai medicinali, per convinzioni a volte anche ideologiche, filosofiche o religiose , che vanno comunque rispettate in una democrazia, oppure semplicemente per errori della stessa piattaforma o problemi pratici e sanitari, con malattia in corso o gravidanza, rispetto alla quale molti medici sconsigliano di far il vaccino alle partorienti , non avevano ancora fatto il vaccino .

Ora che è diventato semi obbligatorio con la Green Card, o Green Pass che sia, per qualcuno come la tessera fascista senza la quale neanche il pane ti davano, infatti fra poco scatterà l’obbligo nei trasporti e anche nei negozi, per cui o te ne vai su un picco di una montagna o ti fai il vaccino..

Ma chi si fa il vaccino per ultimo ha il vantaggio di avere nove mesi avanti di “copertura” almeno formale ( su quella sostanziale cominciano ad esserci dubbi, secondo alcuni dopo cinque o sei mesi è necessaria la terza dose di Pfizzer, come in Israele e in Francia ) mentre chi si è fatto il vaccino per prima fra poche settimane, o addirittura pochi giorni, avrà una green card scaduta e visto che il legislatore non ha previsto un rinnovo automatico, e manco poteva prevederlo, potrà andare avanti solo con i tamponi , in Italia costosissimi, visto che si arriva a 22 euro, come la mettiamo caro Draghi?