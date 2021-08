I NapulArmunia venerdi 27 agosto a Piano di Sorrento

Venerdi 27 Agosto a Piano di Sorrento ritornano in scena i NapulArmunia con il loro spettacolo “Viaggio nella canzone napoletana”.

Un percorso musicale e narrativo che ripercorre le tappe principali del nostro passato, dal 1200 ad oggi, rievocando storia, cultura e tradizioni del nostro territorio.

Una voce narrante accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio, per sottolineare i tratti salienti di ogni singola esibizione.

Voci, strumenti e scenografie si mescoleranno alla perfezione per offrire una serata unica nel suo genere.

L’appuntamento è venerdi 27 agosto alle 20.30 in Piazza Cota a Piano di Sorrento.

L’ingresso é gratuito ed é possibile prenotare chiamando il numero 3385003816.