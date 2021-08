Heidi Klum e i Kaulitz dei Tokio Hotel scelgono di nuovo JP Boutique Amalfi. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Costa d’Amalfi, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose stanno migliorando sempre più grazie alla zona bianca attualmente in vigore.

Gli ultimi in ordine cronologico ad essere giunti in Costa d’Amalfi sono la supermodella, conduttrice tv e stilista Heidi Klum ed i Kaulitz della rock band Tokio Hotel. La splendida Heidi ha fatto sosta questa sera alla JP Boutique di Gianpiero De Filippo situata sul corso principale della città, insieme ai due Kaulitz, rispettivamente marito e cognato.

Alla JP Boutique Heidi ed i gemelli Kaulitz sono stati riconosciuti da Gianpiero che, dopo aver scambiato qualche battuta, ha chiesto alla neo coppia di posare per una foto dopo l’acquisto di uno dei prodotti firmati JP prodotti dallo stesso Gianpiero che hanno come caratteristica una trama a stampo con i pesci.

La coppia Heidi-Tom si trova dunque ad Amalfi insieme a Bill, luogo nel quale avevano passato diverso tempo anche lo scorso anno, dopo il matrimonio celebrato a Capri.