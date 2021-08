Gusta Minori: la 25esima edizione dal 22 al 29 Agosto

Andrea Reale : “A Minori il 24 Agosto sarà Natale ma allo stesso tempo rivivremo l’atmosfera romana della Villa risalente al Primo Secolo dopo Cristo. Realizzato in Costiera il Format teatrale che può raccontare i siti archeologici italiani nel Mondo. Lo presenteremo alla stampa il 25 Agosto sera”.

La stampa ospite di Gusta Minori potrà vedere il Geo – Archeo – Trekking, con le canalizzazioni di epoca romana ed araba lungo il Sentiero dei Limoni, ma anche le Chiese e l’Antiquarium della Villa Marittima Romana.

“Peppe Barra, ma anche nuovamente il Natale di Minori ed ancora Drama De Antiquis ed Alessandro Siani saranno solo alcuni dei pilastri della 25esima edizione di Gusta Minori, in Costiera Amalfitana. E’ il maggiore evento di richiamo in Costiera, dopo il Festival di Ravello. Riportiamo il Natale a Minori in Agosto ma avremo anche Beppe Barra che fu protagonista della Prima Edizione di Gusta Minori nel 1997, poi il 22 Agosto appuntamento anche con la Minori religiosa in collaborazione con la Pro Loco di Minori. In un itinerario tra arte e religiosità si percorreranno le viuzze, si visiteranno gli slarghi e si farà tappa nelle Chiese principali di Minori (come nell’anno 2000 in cui il Gusta Minori si fermò a rappresentare la vita religiosa del nostro popolo). Il 24 Agosto a Minori sarà Natale per l’ennesima volta ed avremo la città tutta con decorazioni natalizie, menù natalizi nei ristoranti e dolci tipici natalizi della tradizione minorese. A Minori il 24 agosto si svolgerà la prima edizione de “La Notte del Panettone in riva al mare”, iniziativa organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con la collaborazione del maestro Salvatore De Riso, fra i soci fondatori dell’Accademia nonché presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, in collaborazione con il Comune di Minori, Gusta Minori, Proloco di Minori, Consorzio del Limone Costa d’Amalfi I.G.P. e Video Type. Sarà un grande evento con i big dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre che arriveranno da tutta Italia. Puntiamo a far conoscere d’Estate le nostre tradizioni extra – estive. Ma a Gusta Minori la tecnologia, la musica, la danza, il canto, la recitazione, incontreranno l’archeologia. Dal 25 al 27 Agosto andrà in scena “Drama de Antiquis 5.0” che con attori, recitazione, videomapping, farà rivivere la Villa Romana di Minori oggetto di uno dei più ambiziosi programmi di restauro. Inoltre per la stampa che sarà nostra ospite dal 24 al 27 di Agosto oltre alla possibilità di vedere il Natale in Agosto a Minori, ci sarà anche la grande opportunità del geo – archeo – trekking lungo il Sentiero dei Limoni per vedere anche antiche canalizzazioni di epoca romana e araba realizzate per la coltivazione dei prodotti”. Lo ha annunciato Andrea Reale sindaco di Minori.

La stampa che vorrà partecipare al tour in programma dal 24 al 27 Agosto, potrà farne richiesta inviando i propri dati entro e non oltre le ore 12 del 19 Agosto a ufficiostampa@gustaminori.it

Apertura della 25esima edizione di Gusta Minori con Beppe Barra e Gigi Marzullo.

“Sarà una grande edizione 2021. Si partirà sabato 21 agosto con un talk show spettacolo con il volto televisivo di Gigi Marzullo che nel suo “Letto ad una piazza” intervisterà il cantante, attore Peppe Barra. Peppe Barra fu il protagonista della prima edizione di Gusta Minori, nel lontano 1997 – ha dichiarato Antonio Poropora, Direttore Organizzativo di Gusta Minori – e in quella giornata fu anche nominato dal consiglio Comunale cittadino onorario di Minori. Pertanto la sua presenza a Minori ci riempie di gioia e di letizia”.

A Gusta Minori la partecipazione straordinaria di Alessandro Siani.

“Il 24 Agosto conferiremo ad Alessandro Siani il premio “Stelle d’Italia” – ha proseguito Porpora – in collaborazione con l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano”.

A Minori, per una sera sarà Natale in Agosto: ristoranti con menù natalizi, città con decorazioni natalizie, ma anche i meravigliosi zampognari mironesi.

Il Martedì 24 sarà la giornata dedicata al Natale (ricordando i Gusta Minori del 2001 e del 2019). A Minori, il 24 Agosto, sarà proprio Natale con zampogne e ciaramelle, mentre in riva al mare avremo i Big dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, provenienti da tutta Italia.

Poi uno spettacolo di grande successo: “Drama de Antiquis 5.0” opera inedita. Il 29 di Agosto il gran finale con i fondatori della “Nuova Compagnia di Canto Popolare” e l’Orchestra Santa Chiara.

“Da Gusta Minori lanciamo un format adeguabile a tutti gli altri siti archeologici italiani. E’ un format che mettendo insieme la tecnologia del videomapping, il canto, la danza, la recitazione, può esportare nel mondo i siti archeologici italiani. Per l’occasione faremo la Villa Romana di Minori. Lo spettacolo farà rivivere la Villa, con il suo proprietario, gli amori, gli intrighi e la forza che promana dal centro del mondo, ROMA. Un grande lavoro realizzato dall’autore Gerardo Buonocore e la co – regia di Lucia Amato.

Domenica 29, gran finale in piazza con l’evento ”Cantata popolare” il Ritmo della Felicità, con Carlo Faiello, Giovanni Mauriello, Fausta Vetere, Antonella Morea, Patrizia Spinosi e Santa Chiara Orchestra. Sarà una reunion dei fondatori della Nuova Compagnia di canto Popolare, un’icona della musica partenopea nel mondo, un appuntamento cult per gli appassionati della musica popolare. a questi appuntamenti si aggiungeranno anche altri due impegni che l’associazione intende prendere nei riguardi del nostro territorio”.

In mezzo altri prestigiosi appuntamenti:

“Lunedì 23 agosto sarà caratterizzata dalla LETTERATURA. Non possiamo dimenticare che la storia del Gusta Minori è stata legata per tanti anni ad appuntamenti letterari – ha affermato Antonio Porpora – specialmente riguardanti l’enogastronomia. La serata del 23 sarà pertanto legata alla MINORI LETTERARIA, ricordando tre penne del luogo che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto, parliamo di Luigi Di Lieto, Fulvio Di Lieto e Daniele Lembo. Il Mercoledì 25 invece sarà dedicato al tema della Solidarietà. Prendendo spunto dal libro di Antonio Ruccia, “È vita. Storia di un bambino scartato, abbandonato… affidato”, focalizzeremo l’attenzione del nostro pubblico sulla tematica dell’attenzione alla vita e alla gioia di accogliere la vita”.

E le escursioni saranno davvero gustose.

“Il 22 Agosto appuntamento con “Minori Religiosa”, in collaborazione con la Pro Loco di Minori. In un itinerario tra arte e religiosità si percorreranno le viuzze, si visiteranno gli slarghi e si farà tappa nelle Chiese principali di Minori, come nell’anno 2000 in cui il Gusta Minori si fermò a rappresentare la vita religiosa del nostro popolo.

Dal 10 agosto al 20 agosto sarà possibile visitare l’Area Archeologica di Villa Romana con il “Drama de Antiquis tour” – tuffo nella storia… nella Villa d’otium, a cura di guide autorizzate (su prenotazione presso la Pro Loco).

Mentre nei tre giorni (26-28 agosto) al mattino saranno previste le visite guidate al famoso Sentiero dei limoni con Geo – Archeo – Trekking – ha concluso Porpora – sui passi delle Formichelle, le portatrici dei limoni a spalla, attraversando i limoneti che costeggiano l’antico percorso tra Minori e Maiori.

In ultimo, prevediamo di allestire in un punto centrale del paese un infopoint “speciale 25” per promuovere l’iniziativa del venticinquennale, oltre a svolgere un’attività di promozione territoriale, anche con l’ausilio di nuove tecnologie. Il periodo interessato sarà dal 10 al 29 agosto.

Per animare il centro storico si prevede l’installazione di altri punti multimediali, che però non prevedano stazionamento di pubblico, evitando quindi assembramenti. Inoltre sarà assicurato un servizio di filodiffusione per il paese e un’area espositiva e per la degustazione di prodotti tipici locali e regionali”.