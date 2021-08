Gusta Minori: la 25esima edizione dal 21 al 29 Agosto. Si parte con Beppe Barra e Gigi Marzullo.

Il 24 Agosto, in Costiera Amalfitana sarà già Natale, poi dal 26 la civiltà di Roma Antica.

Antonio Porpora (Direttore di Produzione del Gusta Minori): “Il 21 Agosto Peppe Barra e Gigi Marzullo. Avere Peppe è per noi segnale di ripartenza ma anche di continuità. Peppe Barra fu il primo ospite della Prima Edizione del Gusta Minori nel 1997”.

Per la stampa garantita l’ospitalità dal 24 al 27 di Agosto

“Ad aprire la 25esima edizione del Gusta Minori sarà Beppe Barra, cittadino onorario di Minori che tenne a battesimo proprio la prima edizione di questo evento che negli anni ha contribuito alla narrazione della Costiera Amalfitana nel Mondo. Alle ore 21 e 30 del 21 Agosto, in Piazza Cantilena, dinanzi alla Basilica di Santa Trofimena, apertura del Gusta Minori con un talk – show che vedrà protagonisti Gigi Marzullo e Beppe Barra”. Lo ha annunciato Andrea Reale sindaco di Minori.

Il modello Costiera Amalfitana con eventi in sicurezza e spiagge in sicurezza.

“Noi abbiamo regolamentato anche le spiagge libere – ha affermato Andrea Reale, sindaco della Città del Gusto e delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci di tutta la Costiera Amalfitana – con accesso a stalli distanziati e solo tramite prenotazione scaricando l’APP Minori Sea. Inoltre con il contributo dei volontari della Protezione Civile abbiamo provveduto a distribuire per la città materiale informativo in inglese per ricordare a tutti le regole vigenti in Campania. Abbiamo vaccinato tutti gli operatori turistici della Costiera Amalfitana. Agli ingressi delle spiagge controllo della temperatura e igienizzazione. I lettini vengono costantemente sanificati. Per l’accesso agli eventi è tassativamente richiesto il Green Pass, anche la stampa che farà richiesta di accredito dovrà ovviamente essere in possesso del Green Pass”.

“Andiamo a rafforzare simbolicamente un legame con Procida. Peppe è nato da genitori procidani, anche se la mamma Concetta è di origine messinese. Di certo è indimenticabile “La Gatta Cenerentola” della metà degli anni ’70 ed ancora la Nuova Compagnia di Canto Popolare, il film “Giallo napoletano” degli anni ’80, Sancho Panza in Don Chisciotte, il “Pentamerone” di Giambattista Basile con la registrazione di ben 20 favole per la Rai – ha dichiarato Antonio Porpora, Direttore di Produzione del Gusta Minori – il “Borghese gentiluomo” al teatro, il Grillo Parlante nel Pinocchio di Roberto Benigni. Indimenticabile la sua “Cantata dei Pastori” con altissimo successo. L’Università Federico II di Napoli gli conferì anche il master Honoris Causa in Letteratura, scrittura e critica teatrale. Numerosi sono stati i premi e di notevole successo anche gli spettacoli tenuti oltre Oceano. Peppe ha praticamente battezzato Gusta Minori perché fu ospite della Prima Edizione tenutasi nel 1997. Gusta Minori non è una sagra per le vie del paese di Minori ma è un Festival della narrazione del territorio e allo stesso tempo delle tradizioni popolari e culinarie di Minori e della Costiera Amalfitana. Gusta Minori è davvero lo storytelling pieno di emozioni. Ecco che durante i giorni di questo Festival della narrazione, abbiamo le Vie dell’Arte e le Vie del Gusto. Le Vie dell’Arte saranno con spettacoli teatrali di qualità come Drama De Antiqvis – Fantasite 5.0 alla Villa Romana, le Vie del Gusto vedranno il Natale di Minori, in Agosto, in Costiera Amalfitana con la tradizione tipica minorese. Per noi riavere Peppe Barra è segno di ripartenza perché ricominciamo da dove avevamo iniziato. Gusta Minori ha avuto notevole successo anche nel 2020, in piena pandemia con Drama De Antoqvis alla Villa Romana”.

Accreditata stampa americana e russa.

“Ci sarà un programma dettagliato per la stampa e che è ancora in definizione – ha concluso Porpora – con briefing stampa itineranti, partecipazione ai talk – show, incontri con attori. La stampa vivrà nel pieno Gusta Minori con la serata della Prima Notte del Panettone Italiano in riva al mare della Costiera Amalfitana, “Drama De Antoqvis Fantasite 5.0” in scena alla Villa Romana di Minori con visita all’Antiquarium, briefing stampa itinerante con Geo – Archeo – Trekking lungo il Sentiero dei Limoni e vivrà in modo pieno il Natale Minorese in Agosto, in Costiera Amalfitana”.

Le richieste possono pervenire entro le ore 12 del 19 Agosto, inviando i dati a ufficiostampa@gustaminori.it anche se i posti sono pochi.