Gusta Minori: grande successo per “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” con ben 9 repliche andate esaurite.

Gerardo Buonocore : “La cultura ha bisogno di contagi perché è attraverso questo format innovativo quale “Drama De Antiquis Fantasite” noi vogliamo dare un segno. Attraverso la cultura vogliamo far ripartire l’economia e l’interesse per il bello che si sta perdendo. Oramai da due anni non si parla di cultura, di bellezza e del bello che è fondamentale per la vita di ognuno di noi. Abbiamo creato in Costiera Amalfitana un format nuovo “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” che ha l’obiettivo di promuovere nel mondo il patrimonio archeologico italiano, nello specifico la Villa Marittima Romana di Minori risalente al Primo Secolo dopo Cristo”.

Antonio Porpora : “Gusta Minori sta vincendo la sfida nonostante le avversità che abbiamo dovuto superare con eventi meteorologici davvero eccezionali. Ancora repliche questa sera con prenotazioni completamente esaurite. Domani doppia serata con in contemporanea Drama De Antiquis alla Villa Romana, Michele Mirabella e Gigi Marzullo in Piazza Cantilena e a seguire la Nuova Compagnia di Canto Popolare per il gran finale”.

Domani repliche di “Drama De Antiquis” e alle ore 21 Michele Mirabella e Gigi Marzullo in Piazza Cantilena, alle ore 21 e 30 la Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Musiche inedite, testi inediti, Drama De Antiquis – Fantasite 5.0 ha attirato l’attenzione dei turisti. Dunque un grande successo quello registrato ieri sera. Programmate anche ben 8 repliche di cui due si sono svolte ieri sera mentre domani, Domenica 29 Agosto verrà recuperata la serata inizialmente programmata per il 27 ma annullata per il maltempo. Tutte le repliche sono completamente piene con posti andati esauriti nell’arco di poco tempo.

E la venticinquesima edizione del Gusta Minori resiste anche agli eventi metorici eccezionali:

“L’emergenza legata agli eventi meteorologici del 27 Agosto non ha fermato la macchina organizzativa di Gusta Minori – ha affermato Antonio Porpora, Direttore di Produzione del Gusta Minori – ed anzi colgo l’occasione, dagli scavi della Villa Romana dove sta andando in scena lo spettacolo “Drama De Antiquis” per Gusta Minori 2021, per ringraziare la Protezione Civile per far fronte ad un’emergenza davvero eccezionale. In poche ore si sono abbattuti 209 mm di acqua e quindi la macchina dell’emergenza è scattata immediatamente. Siamo riusciti ad intervenire con le pompe idrovore. La serata di ieri è stata un grande successo e anche per le repliche non ci sono più osti liberi. Gusta Minori continua ed è il momento per guardare avanti. Domani avremo una doppia serata piena e bella con il coinvolgimento territoriale del borgo che vedrà un incrocio tra archeologia, letteratura, gastronomia. Questa sera altre tre repliche di “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” con posti già prenotati e domani, Domenica 29 Agosto altre tre repliche sempre alle ore 20 e 30; 21 e 30; 22 e 45, e negli stessi minuti, esattamente alle ore 21 in Piazza Cantilena Michele Mirabella e Gigi Marzullo per la presentazione del libro “Quando c’è la salute” e il gran finale con alcuni dei fondatori della Nuova Compagnia di Canto Popolare.

Drama De Antiquis Fantasite 5.0 è lo spettacolo più atteso della venticinquesima edizione del Gusta Minori in scena questa sera nella Villa Marittima Romana alle ore 20 e 30; 21 e 30; 22 e 45 con testi di Lucia Amato, musiche di Gerardo Buonocore, co – registi Lucia Amato e Gerardo Buonocore ed un cast davvero di alto livello con: Giovanni De Filippi nelle vesti dell’Imperatore Tito, Pasquale Bruno di Caio, proprietario della Villa, Antonio Melissa di Lucio Domizio, fratello di Caio, Luciano Giuliano nelle vesti di Marco Decio, Annarita Vitolo nelle vesti di Livia Matrona, Antonetta Capriglione di Iulia Matrona, Mattia Ruocco di Giulio, figlio di Caio e Lucrezia. Saverio Barbarulo, Donino Gaudieri e Manuel Ferrigno sono i musicisti alle Trombe Imperiali. Nicol Memoli e Francesco Morriello sono i danzatori con le coreografie meravigliose di Antonella Iannone, scenografie di Gerardo Buonocore, costumi di Trofimena Silvestri, al trucco c’è Alice Carosetti, alle acconciature Pina Coppola.

Tutti gli eventi sono con obbligo del Green Pass.

Gusta Minori è kermesse dedicata all’arte, alla storia, alla gastronomia della Costiera Amalfitana, organizzata dal Comune di Minori, Associazione Gusta Minori, SCABEC Campania, Regione Campania.