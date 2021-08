Gusta Minori 25esima edizione: è il giorno della Roma antica con Drama De Antiquis- Fantasite 5.0 alla Villa Romana

Oggi è il giorno della Roma antica con “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” alla Villa Romana di Minori con inizio alle ore 20 e 30.

Alle ore 18 – Conferenza Stampa presso la Villa Romana di Minori con tutto il cast di “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” e visita ai reperti archeologici trovati in Costiera Amalfitana.

E oggi in Costiera Amalfitana la narrazione di un dramma d’amore contestualizzato nella Roma Antica. Ecco lo spettacolo teatrale che racconterà il turismo in Costiera risalente al Primo Secolo dopo Cristo.

“Venticinque anni di Gusta Minori che rappresenta il top evento nella narrazione della cultura e della storia di un territorio che è Patrimonio dell’Umanità per il rapporto antropologico con il paesaggio, sono venticinque anni di Costiera Amalfitana. Oggi andrà in scena con ben tre spettacoli serali “Drama De Antoquis – Fantasite 5.0” che è un grande lavoro artistico, teatrale, in grado di unire molteplici arti con meravigliosi effetti scenici. Un testo inedito, scritto dal nostro Direttore Artistico, Gerardo Buonocore. Si tratta di una storia romantizzata del padrone della Villa Romana – ha dichiarato Antonio Porpora, Direttore di Produzione del Gusta Minori – il senatore Caio che trascorre le vacanze in Costiera Amalfitana, ma la sua vita di ozio verrà sconvolta dall’eruzione del complesso vulcanico Somma – Vesuvio, quella che coprì Pompei ma non la Villa Romana di Minori. Come vivevano le vacanze i romani? Quali gli intrighi, i misteri, le passioni? E’ la testimonianza che ben 2000 anni fa in Costiera Amalfitana si faceva già turismo”.

“Ben 30 maestranze per “Drama De Antiquis – Fantasite 5.0” con 9 repliche che andranno sempre alle ore 20 e 15, 21 e 30, 22 e 45 dal 26 al 28 Agosto. Tutti gli attori, i musicisti, le comparse, saranno in costumi di epoca romana. Siamo sempre più convinti che attraverso le arti del canto, della musica, della danza, con l’ausilio della tecnologia innovativa, si possano esportare all’estero i racconti dei nostri siti archeologici. In Costiera Amalfitana abbiamo creato un Format nuovo: “Drama De Antiqvis – Fantasite 5.0” che è la narrazione di una storia d’amore di epoca romana vissuta dalle personalità residenti nella Villa Marittima Romana di Minori risalente all’I sec.d.C. – ha dichiarato Gerardo Buonocore, Direttore Artistico di GustaMinori ed autore di “Drama De Antiquis” e co – regista con Lucia Amato- con presunti misteri, tradimenti tenendo conto anche di fatti immaginari ma allo stesso tempo anche di fatti storici realmente accaduti. Scenario di tutto questo sarà proprio la Villa Romana con la tecnologia del videomapping, ben 30 maestranze tra attori, musicisti, ballerini di livello internazionale e che saranno tutti in costumi d’epoca romana. Come era la Villa Romana di Minori ben 2000 anni fa? Cosa accadde quella notte del 79 d.C. in Costiera Amalfitana negli stessi minuti in cui Pompei veniva coperta? Quali erano i costumi? Chi abitava la Villa e soprattutto perché è un sito di straordinaria importanza? Tutto questo è in “Drama de Antiquis ” il musical con la tecnologia videomapping in 3D che ha ricostruito l’atmosfera di allora e gli ambienti di allora nella stessa Villa Romana.

Vivremo tutto in versione notturna e come se fossimo fisicamente presenti nel I Secolo d.C. con effetti speciali che sorprenderanno. Il tutto all’interno della stessa Villa Romana di Minori. Il pubblico, seguendo le norme anti Covid, verrà accolto da attori e personaggi in costumi di allora. Drama de Antiquis – Fantasite 5.0, è l’evento multimediale con effetti speciali”.

Oggi la Roma Antica in “Drama De Antiquis – Fanta Site 5.0. Dalle ore 20 e 30 apertura dei cancelli alla Villa Romana di Minori, risalente al Primo Secolo Dopo Cristo. Alle ore 18 il cast incontrerà la stampa proprio presso la Villa Romana, a poche ore dall’inizio del grande evento.

Gli ingressi saranno contingentati e nel pieno rispetto delle norme sanitarie, con un numero limitato di posti

Gusta Minori è kermesse dedicata all’arte, alla storia, alla gastronomia della Costiera Amalfitana, organizzata dal Comune di Minori, Associazione Gusta Minori, SCABEC Campania, Regione Campania.