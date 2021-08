Guerra delle tasse a Ravello: albergatori bocciati, i giudici respingono il ricorso delle imprese

Arera, che riconosceva ai comuni la possibilità di applicare agevolazioni correlate agli effetti dell’emergenza Covid. Non ottenendo alcuna risposta, i rappresentanti legali delle strutture alberghiere hanno chiesto al Comune di procedere, in autotutela, alla revisione delle deliberazioni approvate, al fine di attuare in maniera puntuale la norma agevolativa.

A febbraio scorso, quindi, è arrivata la diffida da parte di Confindustria Salerno: anche in questo caso, nessuna risposta è arrivata da Palazzo Tolla. Per far valere i propri diritti, quindi, gli albergatori di Ravello hanno presentato ricorso al Tar. I rappresentanti di “Albergo Graal”, “Avino”, ditta “Fratelli Schiavo”, “Garden”, “Hotel Toro”, “Managing Hospitality”, “Albergo Marmorata” e “Villa Cimbrone” hanno chiesto al Tar di dichiarare l’illegittimità del silenzio del Comune di Ravello sull’istanza di autotutela, oltre al risarcimento del danno. I magistrati, però, hanno stabilito che il ricorso non può essere accolto in quanto deve escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere dell’amministrazione a fronte di un’istanza di riesame in autotutela di un proprio provvedimento oramai divenuto inoppugnabile. Il potere di autotutela, infatti, soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della pubblica amministrazione e non si esercita in base ad un’istanza di parte, in particolare se si tratta di un atto di sollecitazione e che non impone alcun