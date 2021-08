Guasti in Costiera Amalfitana: arrivato in zona Amalfi-Praiano il gruppo elettrogeno, altri in arrivo a Positano.

Il gruppo elettrogeno è arrivato nella zona di Amalfi e Praiano e resterà in zona finché non si sarà tornati al normale assetto di rete. Nel frattempo i tecnici di E-Distribuzione si sono dedicati senza sosta alla riparazione del guasto e a breve dovrebbe essere possibile riprendere l’erogazione di energia elettrica nei comuni coinvolti.

Altri gruppi elettrogeni di taglia più piccola stanno arrivando (il traffico nella zona purtroppo li rallenta) anche a Positano dove si sono verificati alcuni guasti in cabina. Anche in questo caso i tecnici di E-Distribuzione sono in assetto operativo e pronti a installare i gruppi elettrogeni appena arrivati in zona.