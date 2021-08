Guasti ad Amalfi e Praiano: tecnici al lavoro per ristabilire l’erogazione di energia elettrica.

A partire dalle 9.30 si é verificato un guasto su una linea di media tensione gestita da E-Distribuzione che serve Amalfi e Praiano comuni limitrofi della costiera Amalfitana. I tecnici dell’azienda elettrica sono immediatamente intervenuti e sono riusciti a riprendere l’erogazione del servizio elettrico per gran parte dei clienti interessati attraverso un cambio di assetto della rete elettrica che ha consentito di bypassare il guasto. Nel frattempo i tecnici hanno per sicurezza immediatamente allertato l’arrivo in zona di un grande gruppo elettrogeno per fare fronte all’emergenza. A partire dalle 10.30 circa si é verificato un ulteriore guasto, probabilmente causato dal precedente, che impedisce di rialimentare la clientela attraverso le linee di servizio. I tecnici di E-Distribuzione restano in assetto operativo e attendono l’arrivo del gruppo elettrogeno che consentirà di ristabilire l’erogazione di energia elettrica per i clienti senza che siano costretti ad attendere la riparazione definitiva del guasto.