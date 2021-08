Green Passa, il CTS vuole farlo valere un anno, nove mesi sarebbe troppo presto, e la terza dose?

Green pass obbligatorio ovunque, ma chi è stato solerte a farsi il vaccino verrà beffato, visto che vale solo nove mesi , insomma una norma pro vaccino che punisce i pro vax perchè allo scadere della sua validità, per molti fra poche settimane, saranno costretti a farsi i tamponi, allora che succede?

Venerdì, con ogni probabilità, il Cts si riunirà per esaminare la richiesta del ministero della Salute in merito alla possibilità di prorogare la durata del green pass, che al momento è valido 9 mesi. Tra le ipotesi allo studio, a quanto si apprende, quella di allungare fino a 12 mesi la validità a partire dalla somministrazione della seconda dose. Altro tema allo studio, quello di uniformare la durata del green pass per tutti, anche per i guariti: in questo caso il calcolo della scadenza avverrebbe dal momento delle dimissioni per chi è stato ricoverato.

Una giusta riflessione se si pensa che chi si è vaccinato a gennaio ha la beffa di avere un green pass scaduto fra poche settimane, mentre chi ha pensato bene a ritardare il vaccino per il coronavirus Covid – 19 si ritrova tranquillo. Intanto si parla di terza dose, se si farà come andrà a finire per chi si fa la terza dose, come è certo in Francia ed Israele lo sarà anche per noi, è quello che si chiedono in molti. Dal 2022 non varrà più questo green pas ?