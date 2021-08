Green pass: Odissea per un cittadino di Piano di Sorrento. Ecco cosa è accaduto.

Riceviamo e pubblichiamo

E’ giunta alla redazione la notizia dell’Odissea vissuta da un cittadino di Piano di Sorrento sull’ormai tanto discusso green pass.

La notizia ha veramente dell’ incredibile in quanto il suddetto cittadino, dopo essersi sottoposto ad entrambe le dosi di vaccino e munito dell’apposita certificazione verde, ieri sera non ha potuto partecipare al concerto, in quanto i vigilantes non gli hanno consentito l’accesso.

La certificazione verde in suo possesso non è stata riconosciuta dagli appositi macchinari utilizzati per validare la certificazione.

Dunque una vera e propria odissea che stanno vivendo diversi cittadini.

Infatti questo non è l’unico episodio che si verifica a proposito del non riconoscimento dei green pass e ci sono addirittura alcune persone che ad oggi non riescono ancora a scaricare la certificazione verde.

Dunque che dire, la questione green pass diventa sempre più fitta e speriamo possano non verificarsi più questi spiacevoli episodi.