Grande successo di pubblico della Luminaria a Praiano, oggi la serata finale. La “Luminaria” attira tantissime persone da Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, da Positano, Amalfi, Sorrento, Vico Equense, dalle province di Napoli e Salerno in tanti hanno apprezzato lo spettacolo dedicato a San Domenico fra i più suggestivi della Campania anche ieri sera. Un bravi in particolare ai ragazzi e ragazze dello staff.. Impossibile scendere dal lato della Trattoria San Gennaro, dove era tutto prenotato, l’alternativa è stata circumnavigare la piazza dalla strada per la Gavitella e guardarlo dall’esterno ai lati , distanti dalla folla, ma abbastanza vicino per godersi lo spettacolo che meritava . Stasera la conclusione della quattro giorni.

Dal 1 al 4 agosto 2021 dalle ore 21.30 in Piazza San Gennaro a Praiano sulla costiera amalfitana si tiene la tradizionale Luminaria di San Domenico con migliaia di candele, fiaccole e lumini che verranno accese per questa straordinaria e secolare festa. Un’antica festa popolare con cui si ricorda San Domenico e che, sembra che si tenga fin dal 1606, anno in cui a Praiano arrivarono i frati Domenicani della Sanità di Napoli. La tradizione è stata poi ripristinata da Gennaro Amendola .

Per consentire l’avvio di questa grande festa popolare tantissimi giovani volontari sistemano e poi accendono nelle sere della festa tante luci in piazza, gesto ripetuto anche da molti abitanti che accendono le varie luci sulle loro terrazze, balconi, finestre e giardini, rendendo straordinariamente suggestive le stradine del borgo costiero di Praiano. La Luminaria di San Domenico, a Praiano è oramai una grande festa popolare, una bella festa che da secoli illumina piazza San Gennaro per quattro giorni creando uno spettacolo unico e suggestivo.

La Luminaria di San Domenico 2021 – il programma degli eventi

1-2-3 agosto 2021 dalle ore 21.30 Piazza San Gennaro

Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro – Spettacoli ore 22.15 e 23.25: ci saranno le campane in musica e una magnifica coreografia. La performance sarà curata dai Ragazzi della Luminaria che procederanno all’accensione delle candele lungo la piazza. La serata proseguirà con Vesta, l’artista del fuoco.

Mercoledì 4 agosto 2021 – Festa di San Domenico

Convento di Santa Maria a Castro/San Domenico

ore 7.00 Santa Messa

ore 8.00 Messa Solenne

Chiesa di San Gennaro V.M. ore 20.00

Messa Solenne in onore di San Domenico di Guzman celebrata dall’Arcivescovo S.E. Orazio Soricelli.a performance sarà curata dai Ragazzi della Luminaria che procederanno all’accensione delle candele lungo la piazza per la chiusura della festa.