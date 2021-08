Gragnano, grave incendio, aperta un’inchiesta,staccata la corrente per permettere l’intervento degli elicotteri.

Vasto incendio nella zona alta di Gragnano. Le fiamme sviluppatesi nel pomeriggio di oggi si stanno estendendo sempre più con il passare delle ore.Al lavoro i vigili del fuoco per spegnere il rogo che sta distruggendo ettari di vegetazione.

Sgomberate case coloniche.

In montagna, anche il comandante dei vigili Alfonso Mercurio, insieme ai volontari della protezione civile per cercare di arginare il fuoco e mettere in sicurezza le stalle con animali e le abitazioni lambite dalle fiamme. Sul posto il sindaco Cimmino segue le operazioni di messa in sicurezza.

Intanto, Terna si sta organizzando con la protezione civile regionale per staccare la corrente domani mattina alle 5,30 e permettete così ai mezzi aerei di operare.

Al momento i cavi dell’alta tensione impediscono ai Canadair di aiutare dall’alto i pompieri in azione da terra. Aperta un’inchiesta per capire se l’incendio sia di origine dolosa.