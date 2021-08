Giulio Golia e le vacanze in Costiera, oggi a Cetara

Giulio Golia negli ultimi giorni sta trascorrendo le sue vacanze in Costiera amalfitana, in giro in Vespa.

Oggi dal suo profilo Instagram la Iena, sembra aver fatto tappa a Cetara, dove sembra gustare un pranzo tutto a base di pesce con le famose alici di Cetara, tonno e colatura di alici.

Sempre più Vip dunque scelgono di trascorrere le vacanze in Costiera affascinati non solo dal suo panorama mozzafiato, ma anche dal buon cibo.