Giovane bagnino salva una medusa: picchiato su una spiaggia del salernitano

Amareggiati anche molti bagnanti che hanno soccorso il bagnino e allontanato l’aggressore in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine e dell’ambulanza. E proprio l’intervento dei sanitari ha nuovamente alimentato le polemiche sul difficile accesso dei mezzi di soccorso in alcuni tratti dell’arenile di zona Lago. «Questa spiaggia è interdetta ai mezzi di soccorso – hanno ribadito alcuni residenti – le uniche vie di accesso sono strette stradine private che non permettono il regolare transito dei mezzi di soccorso. Abbiamo segnalato questa situazione molte volte al Comune ma nessuno è intervento». Negli anni passati, per far fronte al disservizio, alcuni lidi si sono attrezzati autonomamente con quad sanitari per trasportare eventuali feriti, dalla spiaggia alle ambulanze. «Ma così non si può andare avanti – spiegano i proprietari di alcune abitazioni della zona una località turistica deve assicurare servizi e soccorsi adeguati in caso di emergenza. Non si scherza con la salute dei cittadini ».