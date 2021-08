Gianna Nannini a Maiori canta “America” e scatena tutti, ma qual è il vero significato della canzone?

In pochi giorni due grandi artisti della musica italiana hanno calcato i palchi al Porto Turistico di Maiori, si tratta di Francesco Renga e Gianna Nannini – con la presenza di Peppino di Capri nel backstage. Renga ha allietato tutti con i suoi pezzi più celebri, accompagnato da due chitarre e un pianoforte. La Nannini, tuttavia, ha regalato a tutti uno spettacolo unico intonando “America”. “Questo tour piano forte e voce mi elettrizza – aveva scritto l’artista sui suoi canali social – paesaggi incredibili e location mozzafiato fanno il resto, insieme ad un pubblico mai visto così entusiasta”. Complice sicuramente la lunga astinenza da live e una scaletta molto ricca che ha ripercorso vecchi e nuovi successi della “Meravigliosa creatura” in una chiave inedita, affidandosi a tutta l’emozione e l’intensità che solo la sua voce accompagnata da un pianoforte sa dare.

All’ascolto di queste note, gran parte dei presenti si è dato alla pazza gioia seguendo la Nannini in quello che è un inno alla libertà e alla sregolatezza, non a caso tratta il tema masturbazione. America è stata scritta insieme a Paoluzzi, ed è il primo di tanti successi di Gianna Nannini. Leggenda vuole che il padre della Nannini fiero della figlia per il suo successo, abbia capito solo dopo di cosa trattasse la canzone. Si racconta anche che parecchia gente la canticchiasse dappertutto, in quanto orecchiabile, ma è chiaro non aveva inteso pienamente il significato.