Fun with Flags 2.0: oggi la Finalissima tra Scala ed Atrani. Questa sera terminerà il Torneo Costa d’Amalfi “Fun with Flags 2.0” iniziato lo scorso mercoledì 25 agosto, nel quale hanno preso parte tutti i 13 Comuni della Divina Costiera.

Il piccolo comune di Scala riuscito nell’impresa, qualificandosi per la finale contro Amalfi, il paese capofila della Costiera. Arrivato a questo punto, cerca la vittoria contro il Comune di Atrani, che ha invece sconfitto Cetara in semifinale.

Chi vincerà, approderà ad un Torneo Nazionale che si terrà al termine di tutti i tornei Micro e Macro regionali della Penisola italiana. Per votare per il Comune di Scala, basterà cliccare sulla reazione Love, mentre per rendere vincitore il Comune di Atrani si dovrà scegliere di cliccare sulla reazione Wow sotto questa foto.

Le votazioni saranno aperte fino alle ore 22.00.