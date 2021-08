Fresco di stampa. “La Basilica di Sant’Antonino” di Fabrizio Guastafierro

Anche se l’espressione fresco di stampa è impropria, perchè il volume non è stampato, ma pubblicato come e-book, gratuitamente leggibile e consultabile a questo sito:

https://www.ilmegliodisorrento.com/wp-content/uploads/2021/08/Guida-Basilica-di-S.Antonino-a-Sorrento.pdf

Fabrizio Guastafierro , non nuovo a questo tipo di operazione, altri volumi sono stati messi in circolazione con la stessa tecnica dell’e-book, fa una summa di tutto quanto è stato detto sulla basilica di Sant’Antonino, corredandola con tante belle foto. La biografia di Sant’Antonino, la storia architettonica della Basilica, i Teatini, i Miracoli , insomma copre a 360° le conoscenze agiorafiche, storiche artistiche e architettoniche, con precisi e puntuali riferimenti. Il libro si legge tutto di un fiato , tanta la scorrevolezza della penna del Dott Guastafierro, già direttore de Il Golfo, che riesce a catturare l’attenzione del lettore con indagini, quesiti , dubbi e soprattutto un testo senza note di rimando a piè di pagina, che spezzano il filo della lettura e fanno tanto accademia. Noto però che manca un indice o un sommario da porre alla fine o all’introduzione, che sarebbe utile alle nostre guide turistiche e ai docenti delle scuole, per la ricerca del particolare. Le foto sono il giusto supporto allo scritto , ben posizionate nella pagina e molto esplicative per chi legge. Non possiamo fare che un plauso all’autore, non solo per questo volume ma per tutta la cura del portale il meglio di Sorrento.