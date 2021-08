Formula 1, al GP d’Ungheria un grande Alonso favorisce la vittoria dell’Alpine con Ocon.

Con il disastro iniziale innescato da Bottas, la scuderia francese,dopo la seconda partenza, ha costruito giro dopo giro la prima vittoria del suo giovane pilota, favorito anche da una ottima prestazione del più anziano compagno di squadra che ha tenuto a bada un coriaceo Hamilton nella parte finale del GP. Un gara d’altri tempi che ha visto anche un terzo posto per la Ferrari superstite di Sainz ,dopo la squalifica di Vettel per mancanza di carburante al traguardo. Soltanto nono Max Verstappen.

Budapest – Il Gran Premio d’Ungheria , valevole per l’undicesima tappa del Mondiale 2021 di F1, è stata vinta dal giovane francese della scuderia Alpine.

Una gara caratterizzata dal maxi incidente che ha visto uscire al primo giro Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Sergio Perez, Mazepin e Norris. Un incidente innescato dall’errore di Bottas che costerà al finlandese della Mercedes cinque posizioni in griglia nel prossimo Gp e due punti sulla patente. Il secondo posto per Sebastian Vettel annullato per mancanza di benzina al traguardo che ha impossibilitato i commissari a prelevare un litro di carburante per le verifiche è andato ad Hamilton, seguito sul podio dal ferrarista Sainz. Quarto un Alonso d’altri tempi e quindi il pilota del giorno, dopo un’ottima prestazione e la difesa della prima posizione del compagno di scuderia con un grande duello nella parte finale con Hamilton.

Nelle qualifiche di sabato, la pole position è stata conquistata da Lewis Hamilton della Mercedes che scattato davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. In seconda fila, le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, mentre l’Alpha Tauri guidata da Pierre Gasly partita dalla quinta casella, davanti al pilota McLaren Lando Norris che ha preceduto il ferrarista Charles Leclerc.

Al primo giro scatta in testa Lewis Hamilton ma dietro Bottas prende in pieno Norris che a sua volta tocca Perez e Verstappen.

Fuori anche Leclerc dopo un contatto con Stroll. Safety Car in pista. Fuori uso le monoposto di Bottas, Perez, Leclerc e Stroll, mentre Verstappen è rientrato ai box per sistemare la sua vettura. I giudici di gara decidono di esporre la bandiera rossa e quindi gara sospesa. La nuova griglia di partenza vede: Hamilton, Ocon, Vettel, Sainz, Tsunoda, Latifi, Alonso, Russell, Raikkonen, Schumacher, Gasly, Ricciardo, Verstappen, Mazepin, Norris, Giovinazzi. La gara ripartirà alle 15.32 con soltanto Hamilton sulla griglia di partenza, mentre il resto dei piloti hanno deciso di partire dai box per il cambio gomme. Al 5° giro Hamilton rientra ai box e torna in pista accodandosi dietro tutte le altre monoposto. Ocon è in testa alla gara seguito da Vettel e Latifi. 7° giro il più veloce per Hamilton mentre dietro Verstappen fatica a risalire la classifica e mantiene l’undicesima posizione. Davanti Ocon e Vettel hanno staccato gli altri piloti. Latifi, terzo, tiene dietro Tsunoda e Sainz. – 11° giro Stop&Go per Giovinazzi, per non aver percorso a velocità adeguata la pit lane. Intanto, davanti Vettel continua ad accorciare su Ocon. 14° giro Verstappen supera Schumacher entrando in zona punti. Davanti, Ocon sempre al comando seguito da Vettel. Dietro, Hamilton e Gasly sorpassano Schumacher. Al 20° dopo il cambio gomme Hamilton rientra in pista al dodicesimo posto dietro a Schumacher. Davanti, le posizioni di testa sono congelate. Il 24° giro dopo la sosta ai box di Latifi, Sainz è terzo alle spalle di Ocon e Vettel. Hamilton è ottavo davanti a Latifi mentre Verstappen è terzultimo. Intanto Ocon continua ad essere leader della gara inseguito da Vettel. Sainz sta spingendo nel tentativo di avvicinarsi ai due di testa. Al 30° giro Ocon ha aumentato il vantaggio su Vettel. Sainz è terzo con un buon distacco nei confronti dei prime due. Il 32° giro registra un grande sorpasso di Hamilton su Tsunoda e la quinta posizione per il pilota della Mercedes. Sainz effettua la sosta ai box rientrando in pista al quarto posto dietro ad Alonso. Nel frattempo nelle retrovie, Russell ha sopravanzato Schumacher per la nona posizione. Davanti, tutto invariato con Ocon davanti a Vettel e Alonso. 37° giro con Vettel che rientra ai box per il cambio gomme. Il pilota tedesco dell’Aston Martin torna in pista al terzo posto davanti a Sainz. Anche Ocon rientra ai box per il cambio gomme. Il pilota francese riesce a mantenere la posizione su Vettel cedendo la testa della gara ad Alonso. Ocon e Vettel stanno duellando per la seconda posizione. Dietro, Sainz riesce a mantenere la posizione su Hamilton. Al 40° giro Alonso ai box per il cambio gomme. Il pilota spagnolo rientra in pista alle spalle di Sainz e Hamilton. Nelle retrovie, Verstappen è in difficoltà ma mantiene l’undicesima posizione. Al 42°,giro veloce di Alonso. Il pilota spagnolo dell’Alpine si getta all’inseguimento di Hamilton e Sainz. Intanto Hamilton si fa minaccioso nei confronti di Sainz. Il pilota inglese della Mercedes, nonostante le gomme abbastanza usurate, si sta avvicinando al ferrarista. Al 48° giro Hamilton effettua il cambio gomme con le gialle e rientra in pista al quinto posto dietro Sainz e Alonso. Il 51° giro è il più veloce di Hamilton che guadagna quattro secondi su Ocon. Al 54° giro Hamilton è a meno di un secondo da Alonso. Davanti, Vettel nonostante i vari tentativi non riesce a superare Ocon. Nel frattempo dietro un ottimo Alonso riesce a tenere con la sua grande esperienza a bada Hamilton. Grande gara del pilota spagnolo. Vari i tentativi di sorpasso di Hamilton su Alonso. Il pilota dell’Alpine riesce a mantenere la quarta posizione. Davanti Sainz è a sette secondi da Ocon. Il leader della corsa mantiene a sua volta un secondo di vantaggio su Vettel. Nelle retrovie Verstappen è riuscito ad entrare in top ten superando Ricciardo. Intanto Alonso sta chiudendo tutti i tentativi di sorpasso di Hamilton. Grandissimo duello tra grandi piloti, fin quando al 65° giro Hamilton, sfruttando un errore di Alonso, ha preso la quarta posizione. Il pilota inglese si getta all’inseguimento di Sainz, che viene superato dal britannico al 67° giro. In testa Ocon ha un secondo e mezzo di vantaggio su Vettel, mentre Hamilton è a sei secondi dal pilota dell’Aston Martin. Al 69° giro Hamilton ha recuperato due secondi su Vettel. Il pilota inglese sta provando a raggiungere i due di testa ma il 70°giro giunge con il trionfo di Ocon davanti a Vettel e Hamilton. Per il pilota francese è il primo successo in F1. Ottima seconda posizione per Sebastian Vettel, che verrà poi squalificato cedendo il secondo posto ad Hamilton. Il pilota della Mercedes, sfruttando la superiorità tecnica della propria monoposto, ha sopravanzato i combattivi Sainz e Alonso nella parte finale della gara. Verstappen, nonostante la macchina parzialmente danneggiata, è riuscito a concludere la gara al decimo posto con un punto in classifica generale. Prossimo appuntamento, dopo un periodo di vacanza , al Gran Premio di Belgio sul circuito di Francorchamps domenica 29 agosto. – 01 agosto 2021 – salvatorecaccaviello.

Ordine di Arrivo



LA CLASSIFICA PILOTI

Lewis Hamilton 195 Max Verstappen 187 Lando Norris 113 Valtteri Bottas 108 Sergio Perez 104 Carlos Sainz 83 Charles Leclerc 80 Daniel Ricciardo 51 Sebastian Vettel 30 Pierre Gasly 50 Esteban Ocon 39 Fernando Alonso 38 Lance Stroll 18 Yuki Tsunoda 18 Nicholas Latifi 6 George Russell 4 Antonio Giovinazzi 1 Kimi Raikkonen 1 Mick Schumacher 0 Nikita Mazepin 0

