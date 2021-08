Follia a Cava de’ Tirreni: devastano le giostre e urinano sui passanti

Precipita la situazione di degrado nella villetta di via Schreiber e via Canale: i vandali non solo prendono d’assalto le giostrine ma addirittura si cimentano in gare a chi urina più lontano, col rischio di colpire i passanti del tratto di strada sottostante alla terrazza dove si trova il parco giochi. Circostanze riprovevoli che si sono susseguite per tutta l’estate e continuano a verificarsi. Il punto più basso pare proprio si sia registrato domenica sera quando almeno una ventina di adolescenti hanno letteralmente preso d’assalto la villetta adiacente agli uffici comunali distaccati di via Schreiber e, complice qualche birra di troppo, dopo aver procurato ulteriori danni alle giostrine si sono messi a fare la pipì dalle ringhiere che affacciano sulla sottostante via Canale con l’obiettivo di mirare ai passanti. Il tutto sotto gli occhi increduli e indignati dei residenti della zona che, ormai da mesi, segnalano i continui atti di vandalismo e chiedono a gran voce che l’Amministrazione Comunale e gli organi preposti alla vigilanza del territorio prendano i dovuti provvedimenti. A fronte di un’impossibilità di garantire controlli mirati e costanti a causa della ben nota scarsità di personale disponibile, soprattutto per quanto concerne gli agenti del Comando di Polizia Municipale, chi vive in via Canale e via Schreiber ha chiesto allora che l’accesso alla villa possa essere definitivamente interdetto nelle ore serali con espedienti che impediscano agli incivili di scavalcare i cancelli e perpetrare così nei loro atteggiamenti vandalici.