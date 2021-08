Folgore Massa. Luigi Denza: “Ringrazio la società per la fiducia, e darò il massimo per onorare i colori della mia terra”

Una colonna della Folgore Massa, punto di riferimento per il roster costiero che riparte da Luigi Denza nel delicato ruolo di libero. Il 10 come numero di maglia, e tanta voglia di portare in alto il nome della propria terra in ogni angolo del Belpaese.

Sta per iniziare la tua ottava stagione con i colori della Folgore: qual è il segreto, cosa c’è alla base di un rapporto così solido?

“Sono onorato di indossare la maglia della Folgore anche quest’anno, e iniziare una nuova avventura in Serie A. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha concesso, e farò del mio meglio per onorare questi colori. Il segreto di questo rapporto è lavoro, serietà e amore per il club”

Figlio di questa terra, cos’hai provato nel vincere da protagonista il campionato che ha portato la Folgore nella storia?

“Ho provato un’emozione indescrivibile, e solo chi l’ha vissuta con noi può capirla”

C’è una dedica particolare che vuoi fare per un successo così prestigioso?

“La mia dedica è per tutte le persone che ci hanno sostenuto in questi anni, nella speranza di tornare a tifare tutti insieme al palazzetto”

Tante stagioni al lavoro con mister Nicola Esposito: sotto quali aspetti il tuo gioco è migliorato sensibilmente?

“Lavoro da tanti anni con lo staff di mister Esposito, e posso dire di essere migliorato tanto dal punto di vista tecnico, allenandomi sempre duramente”

Quali sono le tue aspettative personali per quest’anno?

“In questa stagione mi aspetto un campionato duro, con tante squadre ben attrezzate, ma abbiamo la consapevolezza di essere una squadra forte che ha meritato di arrivare in Serie A”