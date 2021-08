Ferragosto Infernale a Meta fra Gori ed enel con ristoranti al buio

Domenica 15 Agosto, un Ferragosto molto Intenso che ha messo a dura prova la Polizia Municipale, che ha evitato il peggio e saputo gestire con destrezza la situazione nel comune di Meta.

I Parcheggi erano completi dalle 21:00 con numerose autovetture ancora in discesa fino a tarda serata, ma il problema principale sono stati due guasti: ENEL E GORI, parcheggio comunale, lidi e ristoranti completamente al buio per diverso tempoPositanonews ha registrato black out dell’Enel fra Sorrento , Sant’Agnello, Positano, Praiano, Amalfi e Ravello, dunque un weekend di ferragosto da dimenticare per i servizi in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina