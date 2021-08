Ferragosto in Costiera, quattro serate all\'Hotel Raito Amalfi Coast

Quattro appuntamenti, uno scenario da cartolina, una proposta gastronomica d’eccellenza e musica dal vivo: questi gli ingredienti per il Ferragosto all’Hotel Raito Amalfi Coast, affacciato sul mare del Golfo di Salerno con vista sulle cupole di Vietri, dal 13 al 16 agosto.

Protagonista delle serate in una esclusiva scenografia naturale, la cucina raffinata dell’Executive Chef Francesco Russo, che si caratterizza per una valorizzazione dei sapori locali, con ingredienti di prima qualità e rigorosamente selezionati.

Il primo appuntamento è venerdì 13 agosto dalle ore 18:30 con l’aperitivo al bar “I Faraglioni”, che offre una vista privilegiata appunto sui faraglioni di Vietri sul Mare, cui segue la cena con musica dal vivo al ristorante “Il Golfo”, affacciato sul Golfo di Salerno.

(Con prenotazione obbligatoria per chi non soggiorna in albergo).

Si prosegue sabato 14 agosto, dalle ore 20.30, con la cena al “Grill Restaurant”, terrazza naturale accanto alla piscina panoramica, con degustazione di pizze napoletane, sia della tradizione che con nuovi gusti gourmet, e una selezione di birre artigianali, accompagnata da musica dal vivo con la caratteristica “posteggia napoletana” con chitarra, mandolino e voce. (€ 35 a persona, bevande non incluse).

Serata clou, domenica 15 agosto dalle ore 20.30, con il dinner gala di Ferragosto con musica dal vivo, servito sul terrazzo L’Agrumeto, immerso nel profumo degli agrumi della Costiera. Il menu prevede aperitivo con bollicine, alici croccanti farcite di bufala, bon bon al formaggio, pizza fritta al pomodoro, tempura di baccalà e papaccelle, polpettina di melanzane e ricotta, cornettino sfogliato al salmone, pane burro e alici, insalata di seppie arrosto su fresella ai pomodorini gialli, pinoli e caviale di melanzane all’origano. A seguire, paccheri dei maestri pastai gragnanesi padellati con tonno rosso, corbarino e menta, scaloppa di ombrina argentata in guazzetto di limone “sfusato”, gamberone in kataifi e millefoglie di patate e rosmarino. Come dessert, lingotto al cioccolato bianco, biscuit ai pistacchi, e cremoso ai lamponi. (€ 60 bevande incluse per chi soggiorna in albergo, € 70 bevande incluse per chi non soggiorna in albergo).

Si termina lunedì 16 agosto con l’aperitivo a partire dalle ore 18:30 al bar “I Faraglioni” e cena al ristorante “Il Golfo” con musica dal vivo.

Sospeso tra l’azzurro del mare e il verde dei caratteristici agrumeti della Costiera Amalfitana, terrazzamenti tipici della costiera e giardini avvolti dal profumo di limoni, nonché servizio attento a soddisfare le diverse esigenze, anche in tema nutrizionale, l’Hotel Raito Amalfi Coast è la meta ideale per trascorrere le vacanze e celebrare momenti speciali, in particolare cerimonie e matrimoni, sempre in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

L’Hotel Raito Amalfi Coast è stato recentemente interessato da alcuni lavori di riqualificazione, sia da un punto di vista di efficientamento energetico che di restyling, in particolare le numerose terrazze, con nuove pavimentazioni e recinzioni, nonché le sale interne teatro di eventi privati.

Caratterizzato da un design elegante e moderno per le camere e suite, con terrazze panoramiche o balconi privati, piscina panoramica con l’Ex Lounge Bar & Grill, ristorante Il Golfo con vista, saloni e terrazze per eventi privati, Spa con piscina interna, sauna, bagno turco e trattamenti. L’Hotel Raito Amalfi Coast, facilmente raggiungibile da Salerno, è parte del gruppo Ragosta Hotels Collection (www.ragostahotels.com) ed è ideale per visitare anche luoghi d’interesse turistico, storico e archeologico come Amalfi, Positano, Pompei ed Ercolano, senza dimenticare le isole.

Ragosta Hotels Collection ha sede a Roma e include 4 alberghi di lusso: l’Hotel Raito Amalfi Coast, 77 camere e suite, e il Relais Paradiso Amalfi Coast, una villa privata con 22 camere, con vista mozzafiato su Vietri sul Mare, La Plage Resort Taormina, 59 camere e suite, di fronte all’Isola Bella e collegato con la funivia al centro storico, e Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, 82 camere e suite, accanto alle Terme di Diocleziano.

Per informazioni e/o prenotazioni: Hotel Raito Amalfi Coast, www.ragostahotels.com

Via Nuova Raito 9 – 84019 Vietri sul Mare (SA) Tel. 089.7634 111

info@hotelraito.it, reservations@hotelraito.it