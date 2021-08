Ferragosto a Positano, in festa per la Madonna Assunta: la banda di Minori al Saraceno d’Oro

A Positano nel giorno di Ferragosto si ricorda il miracoloso sbarco della madonna. La banda di Minori porta avanti la tradizione che si ripete ogni anno al Saraceno d’Oro di Positano, in onore della Madonna Assunta. I membri della banda fanno tappa fissa al ristorante “Saraceno d’Oro” della famiglia Milo, che comincia la sua storia nel 1959, quando Domenico Milo e sua moglie, Carmela Cannavacciuolo, acquistano e ristrutturano la allora residenza del Podestà.

Nella città verticale si festeggia l’Assunta e la ricorrenza, vecchia di oltre un millennio, affonda le sue radici in un lontano “memorabile avvenimento” che incise, profondamente, nella vita religiosa e civile del paese.

Molto tempo fa, dice la leggenda, pirati saraceni saccheggiarono la città e portarono via anche il quadro della Vergine. Ma, appena salpati, una visione miracolosa li atterrì a tal punto che riportarono indietro l’immagine. Ogni anno, il 15 di agosto, si rappresenta di nuovo l’avvenimento, con scontri furiosi e grande concitazione. Durante la notte, pirati seminudi attaccano la città difesa da armati positanei in corazza. Poi, i pirati entrano in Chiesa, rubano l’immagine e spariscono nel buio. Questo è il momento culminante. Non appena essi sono scomparsi nell’oscurità, la vivida immagine di un Angelo fiammeggiante appare in cielo. Indi, i pirati tornano con le loro barche, restituiscono l’immagine alla Chiesa e tutti esultano e si divertono