Ferragosto 2021 a Maiori, il piano: controlli con droni, via mare e spiagge

Ieri si è riunito presso il Comune di Maiori il C.O.C. allargato ai Carabinieri Forestali per stabilire l’adozione di misure straordinarie per il periodo di Ferragosto per far fronte alle problematiche connesse alla sicurezza e alla suscettibilità agli incendi boschivi.

Nei giorni 14, 15 e 16 agosto pp.vv. sul territorio del Comune di Maiori saranno adottate le seguenti misure preventive:

• riprese aeree con drone per monitoraggio di spiagge e di eventuali focolai d’incendi;

• implementazione della sorveglianza del territorio tra Maiori ed Erchie con l’impiego dei Volontari di Protezione Civile;

• monitoraggio della costa con gommone della C.R.I. durante le ore notturne;

• aumento della sorveglianza da parte di tutte le Forze dell’Ordine con l’ausilio di strumenti tecnologici;

• adozione di Ordinanza di interdizione delle spiagge pubbliche nelle ore notturne per evitare assembramenti.