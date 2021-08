Fedez e Chiara Ferragni sbarcano a Piano di Sorrento: paparazzati a Marina di Cassano

Lo staff di Antico Bagno Nettuno a Piano di Sorrento, in penisola sorrentina, ha paparazzato l’arrivo di Chiara Ferragni e Fedez a Marina di Cassano. Non si parla d’altro in tema di gossip in penisola sorrentina. I “Ferragnez”, per quanto nascosti dietro cappello, occhiali da sole e mascherina, non hanno potuto evitare la foto con i tanti fan che sono corsi all’agguato della coppia più social d’Italia.

Le loro vacanze erano iniziate con un volo su jet privato fino alla Costa Smeralda dove hanno trascorso splendide giornate di mare, sole e relax in una mega villa con piscina. Dopo aver passato diverse settimana in Sardegna, la Ferragni e Fedez hanno preso uno yacht che, come racconta l’influecer su Instagram, con una attraversata notturna ha accompagnato la coppia fino al litorale campano. Qui Chiara e Fedez in compagnia delle sorelle di lei, Valentina e Francesca e dei rispettivi compagni, hanno raggiunto prima l’isola d’Ischia per poi spostarsi a Capri e, infine, verso la Costiera Amalfitana.