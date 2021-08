FC Costa d’Amalfi, un tris di innesti per mister Proto

La FC Costa d’Amalfi è attivissima sul mercato in vista della nuova stagione calcistica che partirà il 4 settembre in trasferta ad Angri. Un Tris di innesti per mister Proto: calciatori motivati e duttili che possono crescere in questa nuova avventura.

SCHEDE TECNICHE

Francesco CAPASSO: 28/12/2002 nato a Torre del Greco. Terzino

Lorenzo D’AURIA: 15/05/2002 nato a Scafati. Attaccante

Alessandro PERNOLINO: 08/04/2002 nato a Salerno. Difensore

Capasso è un difensore centrale, molto abile in marcatura e con uno spiccato senso della posizione. Settore giovanile con la Stella Vesuviana, poi San Nicola e Mariglianella, due anni con la Turris e la scorsa stagione in forza al Pomigliano. D’Auria invece è un attaccante che fa della rapidità e dell’intensità i propri punti di forza, un calciatore duttile che sfrutta molto bene gli inserimenti. Esordisce con la Rocchese, dove trascorre diversi anni, prima passare alla Sanseverinese e poi al Faiano, dove ha chiuso la scorsa stagione.Alessandro è un terzino polivalente, che si adatta bene su entrambe le corsie. Calciatore dotato di ottima gamba, che garantisce una spinta costante, e di un buon tasso tecnico. Ha vestito le maglie della Cavese, nell’Under 14, e del Savoia, nelle ultime due stagioni ha militato nel San Marzano. “La società, e tutto lo staff tecnico, è con grande piacere che da il benvenuto a tutti e tre i calciatori, con la speranza di poter crescere insieme, in questo campionato lungo e pieno di insidie. BENVENUTI IN FAMIGLIA.. FRANCESCO, LORENZO ED ALESSANDRO”.