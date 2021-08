Faito, CNAS e AVF salvano il ciclista precipitato dal dirupo

Vico Equense ( Napoli ) . E’ finita bene per fortuna , ieri Positanonews aveva seguito con apprensione la vicenda del ciclista precipitato dal dirupo della Montagna cuore del Parco dei Monti Lattari , che si affaccia sulla Costa d’ Amalfi e Sorrento, non si capiva se per un incidente, per investimento , o per un errore, abbiamo già anticipato che si era salvato, questa mattina il comunicato del CNAS che , con l’AVF, ha recuperato il giovane

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS è intervenuto, ieri notte intorno alle 21, sulla strada statale per Monte Faito dove un ciclista era precipitato in un dirupo. Il 118, avvisato da un compagno dello stesso, ha pertanto attivato ambulanza, CNSAS e Carabinieri che sono giunti velocemente sul posto. Il ragazzo è stato raggiunto con una breve calata in corda per essere valutato e stabilizzato ed infine recuperato sulla strada asfaltata dove è stato affidato alle cure del 118 (non corre pericolo di vita). A valido supporto delle operazioni l’associazione volontari del Faito.